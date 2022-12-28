Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
-1° в 
USD 69.93EUR 74.18
Войти в почту
33 минуты назад

Психиатр дала совет по поддержке ментального здоровья в праздники

Lenta.ru

Чтобы уберечь психику в праздники, стоит отложить в сторону телефоны, считает врач-психиатр Кэролджейн Роберсон. Совет по поддержке ментального здоровья в праздничный период она дала в беседе с телеканалом WCSC-TV.

Психиатр дала совет по поддержке ментального здоровья в праздники
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалистка призвала не стремиться успеть все, что, как считается, положено делать в праздники. «Спросите, как дела у ваших друзей и семьи, проверьте, хватает ли вам энергии. Часто люди считают себя обязанными вести себя определенным образом, но можно придумать и новые способы проводить время вместе», — посоветовала психиатр.

По словам Роберсон, в праздники стоит попытаться на некоторое время отказаться от использования телефонов. Не надо проверять социальные сети — лучше насладиться живым общением.

Ранее сообщалось, что популярные американские боксеры Райан Гарсия и Джервонта Дэвис поругались из-за отношения к ментальному здоровью. Гарсия пожаловался на депрессию, а ожидающий боя с ним в 2023 году Дэвис обвинил спортсмена в притворстве.

Психология,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители