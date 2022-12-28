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1 час назад

49-летняя Хайди Клум вышла на сцену в леопардовом боди с бантом

Газета.Ru

Немецкая супермодель Хайди Клум вышла на публику в откровенном образе. Снимками она поделилась в социальных сетях. 49-летняя модель эффектно появилась на сцене во время нового шоу. Хайди Клум вышла на публику в окружении моделей. Перед камерами она позировала в леопардовом боди, колготках в сетку и на высоких каблуках. Ей сделали укладку на прямые волосы и акцентный вечерний макияж. Хайди Клум и Том Каулитц поженились в августе 2019 года. Этот брак стал для Каулитца первым, а для Клум, которая старше него на 17 лет, — третьим. В 1997-2002 годах она была замужем за стилистом Риком Пипино. В 2005-м она вышла замуж за британского музыканта Сила, от которого впоследствии родила троих детей — сыновей Генри, Йохана и дочь Лу. Певец также удочерил Лени, дочь супермодели от итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе. В 2012-м супруги развелись. Ранее сообщалось, что Хайди Клум упаковала саму себя в качестве рождественского подарка мужу.

49-летняя Хайди Клум вышла на сцену в леопардовом боди с бантом
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Психология,Хайди Клум,
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