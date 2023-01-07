Восемь привычек богатых людей

Многих людей преследует заблуждение: когда я начну зарабатывать, проблемы с деньгам исчезнут. Что еще мешает выйти на новый уровень дохода, читайте в статье “Рамблера”.
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Финансовый рост нередко сдерживается из-за некоторых наших привычек и установок. Например, немногие верят в то, что даже небольшая копилка лучше, чем ничего. Кто-то считает: благотворительностью должны заниматься только люди с достатком. И только богатые могут давать чаевые – несмотря на то, что этот жест-благодарность за труд доступен многим.
Что же делает людей состоятельными? Вы удивитесь.
- Богатые люди не боятся инвестировать – и не только в ценные бумаги, но и в себя. Они учатся, читают и стремятся расширять свой кругозор. Кстати о страхе. Над ним тоже приходится работать, принимать его и идти к нему навстречу, чтобы рано или поздно достичь поставленной цели.
- Они не пользуются пиратским контентом и тратят деньги на авторские продукты. Не на вещи. Потому что вкладывать деньги в образование, эмоции, впечатления, близких людей для них более ценно.
- Участвуют в распродажах с “холодной головой”. Не приобретают то, в чем нет необходимости только из-за того, что сейчас продавец дает хорошую скидку. Поэтому в их доме нет места хламу и ненужным вещам.
- Не боятся кредитов и видят в них в первую очередь финансовый инструмент, с которым нужно научиться работать, чтобы не тратить ссуду на все подряд.
- Делегируют задачи, чтоб освободить место для отдыха и учебы. Ведь они дадут стимул зарабатывать больше, чем попытка успеть за всем сразу и режим работы 24/7.
- Не боятся привлекать внимание, отличаться от других и ошибаться. По-настоящему богатые люди не катастрофизируют промахи, но делают выводы, переводят их в статус опыта.
- Если возникают проблемы, они не жалуются на них всем подряд, а обсуждают только с теми, кто может понять и помочь найти решение.
- Богатые люди окружают в первую очередь себя всем самым лучшим, понимая, что установка “все лучшее для гостей” не работает.