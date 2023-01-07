Восемь привычек богатых людей

Многих людей преследует заблуждение: когда я начну зарабатывать, проблемы с деньгам исчезнут. Что еще мешает выйти на новый уровень дохода, читайте в статье “Рамблера”.

Финансовый рост нередко сдерживается из-за некоторых наших привычек и установок. Например, немногие верят в то, что даже небольшая копилка лучше, чем ничего. Кто-то считает: благотворительностью должны заниматься только люди с достатком. И только богатые могут давать чаевые – несмотря на то, что этот жест-благодарность за труд доступен многим.