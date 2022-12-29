3 приема, чтобы расположить к себе любого человека

Психологи поделились важными лайфхаками.

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Не секрет, что позитив и хорошее расположение духа всегда притягивают людей, которые хотят погреться в этих лучах. Как правило, позитивные люди заставляют нас думать о них лучше, чем они есть на самом деле, в этом особенность нашей психики. На любых переговорах или на свидании искренние и положительные эмоции всегда сыграют на руку, даже если ситуация напряженная. Просто попробуйте несколько техник, направленных на развитие позитивного мышления, буквально за пару месяцев вы заметите, насколько увеличится к вам интерес людей вокруг.

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Сегодня довольно трудно добиться карьерных и личных высот, если вы не обладает навыком убеждения. Но расположить к себе человека — задачка со звездочкой. Тем не менее психологи подсказали нам несколько довольно простых и универсальных лайфхаков, которые помогут вызвать интерес практически любого собеседника.

Больше оптимизма

Не секрет, что позитив и хорошее расположение духа всегда притягивают людей, которые хотят погреться в этих лучах. Как правило, позитивные люди заставляют нас думать о них лучше, чем они есть на самом деле, в этом особенность нашей психики. На любых переговорах или на свидании искренние и положительные эмоции всегда сыграют на руку, даже если ситуация напряженная. Просто попробуйте несколько техник, направленных на развитие позитивного мышления, буквально за пару месяцев вы заметите, насколько увеличится к вам интерес людей вокруг.

Больше внимания к собеседнику

Любой человек любит, когда им интересуются. Причем интерес должен быть искренним, поддельная заинтересованность всегда вызовет отторжение, просто знайте об этом. Во время беседы, не так важно, по какому поводу, никогда не теряйте нить обсуждения и будьте готовы задавать человеку вопросы — эта техника всегда действует безотказно. Также психологи не рекомендуют слишком увлекаться и пристально смотреть собеседнику в глаза, так как этот с виду невинный жест может вызвать приступ агрессии. Не рискуйте так.

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