3 приема, чтобы расположить к себе любого человека

Психологи поделились важными лайфхаками.
Не секрет, что позитив и хорошее расположение духа всегда притягивают людей, которые хотят погреться в этих лучах. Как правило, позитивные люди заставляют нас думать о них лучше, чем они есть на самом деле, в этом особенность нашей психики. На любых переговорах или на свидании искренние и положительные эмоции всегда сыграют на руку, даже если ситуация напряженная. Просто попробуйте несколько техник, направленных на развитие позитивного мышления, буквально за пару месяцев вы заметите, насколько увеличится к вам интерес людей вокруг.
Сегодня довольно трудно добиться карьерных и личных высот, если вы не обладает навыком убеждения. Но расположить к себе человека — задачка со звездочкой. Тем не менее психологи подсказали нам несколько довольно простых и универсальных лайфхаков, которые помогут вызвать интерес практически любого собеседника.
Не секрет, что позитив и хорошее расположение духа всегда притягивают людей, которые хотят погреться в этих лучах. Как правило, позитивные люди заставляют нас думать о них лучше, чем они есть на самом деле, в этом особенность нашей психики. На любых переговорах или на свидании искренние и положительные эмоции всегда сыграют на руку, даже если ситуация напряженная. Просто попробуйте несколько техник, направленных на развитие позитивного мышления, буквально за пару месяцев вы заметите, насколько увеличится к вам интерес людей вокруг.
Любой человек любит, когда им интересуются. Причем интерес должен быть искренним, поддельная заинтересованность всегда вызовет отторжение, просто знайте об этом. Во время беседы, не так важно, по какому поводу, никогда не теряйте нить обсуждения и будьте готовы задавать человеку вопросы — эта техника всегда действует безотказно. Также психологи не рекомендуют слишком увлекаться и пристально смотреть собеседнику в глаза, так как этот с виду невинный жест может вызвать приступ агрессии. Не рискуйте так.
Не стоит думать, что абсолютно все люди, с которыми вы так или иначе сталкиваетесь по работе или в личной жизни, уверены в себе круглые сутки. Так просто не бывает. Если вы встречаетесь с человеком впервые, каждый из вас испытывает неловкость, даже если внешне это незаметно. Чтобы подбодрить собеседника и вызвать к себе чувство уважения, попробуйте время от времени пользоваться следующими фразами: «Вы так хорошо объяснили, теперь мне стало все понятно», «Повторите, пожалуйста, это очень важно» и т. д. Таким образом вы даете понять, что все сказанное собеседником для вас важно. Это невероятно повышает самооценку человека рядом с вами, а кто может остаться равнодушным к человеку, который дает такую поддержку!