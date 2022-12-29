Психологи обнаружили, что социальные сети утяжеляют течение депрессии

Психологи из Национального университета Малайзии установили, что использование социальных сетей утяжеляет симптомы депрессии и понижает самооценку. Результаты работы опубликованы в журнале Computers in Human Behavior.

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Ученые провели два онлайн-опроса с разницей в полгода среди 250 пользователей Facebook, страдающих депрессией. По словам исследователей, такие люди часто становятся зависимы от соцсетей.