Психологи обнаружили, что социальные сети утяжеляют течение депрессии

Психологи из Национального университета Малайзии установили, что использование социальных сетей утяжеляет симптомы депрессии и понижает самооценку. Результаты работы опубликованы в журнале Computers in Human Behavior.
Ученые провели два онлайн-опроса с разницей в полгода среди 250 пользователей Facebook, страдающих депрессией. По словам исследователей, такие люди часто становятся зависимы от соцсетей.
Анкеты содержали вопросы, позволяющие оценить степень зависимости от социальных сетей, а также тяжесть течения депрессии и уровень самокритики. Анализ полученных ответов показал, что сильная зависимость от соцсетей приводит к высокому уровню самокритики и зависимости от чужого мнения. Именно это усиливает течение депрессии.