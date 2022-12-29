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43 минуты назад

Психологи обнаружили, что социальные сети утяжеляют течение депрессии

Газета.Ru

Психологи из Национального университета Малайзии установили, что использование социальных сетей утяжеляет симптомы депрессии и понижает самооценку. Результаты работы опубликованы в журнале Computers in Human Behavior.

Психологи обнаружили, что социальные сети утяжеляют течение депрессии
Фото: Газета.руГазета.ру

Ученые провели два онлайн-опроса с разницей в полгода среди 250 пользователей Facebook, страдающих депрессией. По словам исследователей, такие люди часто становятся зависимы от соцсетей.

Анкеты содержали вопросы, позволяющие оценить степень зависимости от социальных сетей, а также тяжесть течения депрессии и уровень самокритики. Анализ полученных ответов показал, что сильная зависимость от соцсетей приводит к высокому уровню самокритики и зависимости от чужого мнения. Именно это усиливает течение депрессии.

Психология,
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