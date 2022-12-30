Психолог высказалась о развитии зависимости от мастурбации

Мастурбация может стать проблемой для тех людей, которые начинают заменять ею другие радости жизни, отношения и партнерский секс, предупредила Анастасия Корнеева, психолог сервиса психологического консультирования «Грань.рф». В беседе с «Лентой.ру» она оценила утверждение о возникновении зависимости от мастурбации.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Корнеева сообщила, что не стоит бояться мастурбации как таковой, ведь никаких ужасных последствий она не несет. Более того, она даже полезна, так как помогает лучше узнать свое тело и снять напряжение. Но если на нее «подсаживается» человек, склонный к формированию зависимости, это становится проблемой.

«Риск развития зависимости велик только для некоторых людей. Это всегда определенный психотип вкупе с отсутствием навыка и опыта справляться со своими эмоциями. Если человек склонен к аддикции — то вопрос случая, какую именно он выберет для себя», — разъяснила психолог.

По словам Корнеевой, мастурбация — процесс, который приносит наслаждение, а также провоцирует выброс гормонов счастья и удовольствия: энфордина и дофамина. И если человек при помощи регулярного самоудовлетворения пытается заглушить свою душевную боль, рано или поздно это станет аддикцией.