Как бороться со стрессом во время праздников

«Чтобы не допустить стресса и усталости, очень важно следить за своим питанием. То, что мы едим, оказывает большое влияние на наш внешний вид и самочувствие. Если в напряжённый декабрь мы будем ещё и пропускать приёмы пищи или есть только вредную еду, то стрессовые ситуации обострятся, а наше самочувствие ухудшится», — рассказала Свиридова.