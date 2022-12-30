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43 минуты назад

Как бороться со стрессом во время праздников

Секрет Фирмы

Подготовка к праздникам, готовка угощений, беготня по магазинам в поисках подарков — это тоже переживания, хоть в большинстве и радостные. Но всё равно эта предпраздничная суета приводит к стрессу. Нутрициолог сервиса доставки здоровой еды Grow Food Елена Свиридова посоветовала, как организовать празднование и при этом сохранить доброе расположение духа.

Как бороться со стрессом во время праздников
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

«Чтобы не допустить стресса и усталости, очень важно следить за своим питанием. То, что мы едим, оказывает большое влияние на наш внешний вид и самочувствие. Если в напряжённый декабрь мы будем ещё и пропускать приёмы пищи или есть только вредную еду, то стрессовые ситуации обострятся, а наше самочувствие ухудшится», — рассказала Свиридова.

По её словам, стоит есть продукты, которые могут улучшить настроение. Это овощи, фрукты, крупы, мясо, рыба, яйца, орехи, молочные и кисломолочные продукты. Кроме этого, могут порадовать десерты и блюда из курицы или индейки.

Также Свиридова посоветовала есть побольше шпината, капусты, брокколи, фасоли и стеблей сельдерея — в них содержится много витамина В, который улучшает настроение.

«В напряжённый и стрессовый декабрь очень важно следить за режимом сна. Нормальная продолжительность здорового сна взрослого человека составляет 7–8 часов. Выполнять дедлайны ночью и жертвовать сном — не лучший вариант времяпрепровождения в последний месяц года. Делайте выбор в пользу расслабленного отдыха, больше отдыхайте и высыпайтесь», — добавила она.

Психология,Елена Свиридова,
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