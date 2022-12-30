Психиатр объяснил, какие люди наиболее подвержены выгоранию

Кроме того, страдающие от выгорания люди также жалуются на "туман" в голове. В ходе анализа множества исследований этого синдрома ученый пришел к выводу, что наиболее выгоранию подвержены перфекционисты. Такие люди ставят перед собой сверхзадачи, которые трудно выполнить. Из-за этого повышается уровень стресса и снижается желание работать, так как цель не была достигнута должным образом. Подробности выводов, полученных в результате обзора исследований синдрома, ученый надеется изложить в своей книге.