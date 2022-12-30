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2 часа назад

Психиатр объяснил, какие люди наиболее подвержены выгоранию

Газета.Ruиещё 1

Психиатр из Университета Нового Южного Уэльса выяснил, что перфекционисты более подвержены выгоранию из-за стресса и собственных "неумолимых" стандартов. Своими результатами психолог поделился с порталом EurekAlert.

Психиатр объяснил, какие люди наиболее подвержены выгоранию
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Выгорание – это синдром, вызванный хроническим стрессом. Выгорание сопровождается чувством энергетического и физического истощения, отчуждением от друзей и снижением эффективности.

Кроме того, страдающие от выгорания люди также жалуются на "туман" в голове. В ходе анализа множества исследований этого синдрома ученый пришел к выводу, что наиболее выгоранию подвержены перфекционисты. Такие люди ставят перед собой сверхзадачи, которые трудно выполнить. Из-за этого повышается уровень стресса и снижается желание работать, так как цель не была достигнута должным образом. Подробности выводов, полученных в результате обзора исследований синдрома, ученый надеется изложить в своей книге.

Психология,
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