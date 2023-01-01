Этикет на вечеринке: как веселиться, чтобы потом не было стыдно

Несколько правил этикета специально для WomanHit.ru напомнил певец Алекс Анохин.

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Наступает сезон праздников, когда наше расписание заполнено не работой, а приятными встречами и неформальными мероприятиями. Самое время составить для себя памятку, чтобы с достоинством пройти череду вечеринок.

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Одевайтесь соответственно

Некоторые требования легко понять: дневная домашняя посиделка — повседневное, свадьба в шикарном месте — официальное, но как насчет промежуточных мероприятий? Если в приглашении упоминается или указывается дресс-код «black tie» или «коктейль», вы должны поддержать дух мероприятия.

Не разоряйтесь на подарках

Будь то Новый год или детский праздник, всегда сложно решить, что подарить и по какой цене. Когда речь идет о свадьбе, ваши отношения с парой и ваше финансовое положение должны быть вашим ориентиром при определении того, сколько уместно потратить. То, что может быть подходящим подарком для дальнего друга или коллеги, всегда будет отличаться от подарка для близкого родственника или друга. И когда дело доходит до бюджета, финансовые обстоятельства у всех разные.

Приходите и уходите в правильное время

Никогда не приходите раньше времени — если только хозяин не попросил вас о помощи до начала мероприятия. На самом деле, небольшое опоздание — это хорошо. Если это званый ужин, вы обязаны оставаться до тех пор, пока не будут поданы все блюда (считается невежливым уходить до десерта). Тем не менее, знайте, когда пришло время уходить. Если вы постоянно уходите последним — это плохо вас характеризует.

Не приводите с собой +1

Не появляйтесь с гостем, если вы не были приглашены с ним, или если приглашение не подразумевало этого. Это относится к свадьбам, новосельям, ужинам и другим вечеринкам.

Полегче с выпивкой

Когда дело доходит до выпивки, будь то новогодняя вечеринка, барбекю или обычный ужин, убедитесь, что все в меру. Вы же не хотите быть тем гостем, о котором потом будет ходить нелестная молва.

Не говорите о работе слишком много, даже если это корпоратив

Конечно, может быть весело оказаться вне офиса в ресторане или, возможно, в зале, который компания арендовала на вечер. Неизбежно, что вы будете говорить о работе со своими друзьями по работе. Но постарайтесь не перебарщивать с разговорами о работе и сосредоточьтесь на вещах, о которых не всегда можно поговорить в офисе, например, о своих хобби.

Не сплетничайте

По крайней мере, не делайте этого слишком явно, если это не компания очень близких друзей. После вкусной еды и напитков легко ослабить бдительность, например, перед коллегами на корпоративе. Постарайтесь свести сплетни к минимуму или вообще пропустить их, а вместо этого найдите безопасную тему для разговора.

Уберите телефоны и снимайте поменьше