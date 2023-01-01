Что такое креативность и как она связана с творчеством

Хотя слово «креативность» возникло давно, оно всё ещё у специалистов вызывает особый интерес. Объясняется это тем, что умение создавать новые идеи, благодаря которым можно быстро решить проблемы, всегда востребовано в обществе. Но в чём разница между креативностью и творчеством?

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Впервые слово creative возникло, как говорится в словаре Уэбстера, в 1678 году. Упоминание о creativity встретить можно в работах 1875 г. Но полноценно изучил это явление Зигмунд Фрейд. По мнению исследователя, креативность возникает в случае, когда в психике человека появляются противоречия между неосознанными и осознанными побуждениями. За счёт этого творческие личности реализуют собственные скрытые желания.

Впервые же понятие «креативность» появилось в труде психолога Джорджа Симпсона. Он под этим словом подразумевал способность человека отказаться от стандартных способов мышления и принимать необычные решения.

В современном мире креативность представляет собой способность человека отходить от стандартных правил и идей. При этом важно, чтобы у человека сочетались воображение и интеллект.

В психологии же под креативной личностью понимают такую, которая имеет ярко выраженные способности создавать и придумывать новое. К подобным людям можно отнести журналистов, писателей, артистов, учёных, инженеров, пиарщиков, художников.

Согласно научным данным, креативность связана с тремя различными сетями мозга. То есть с сетью, задействованной по умолчанию, с сетью исполнительского контроля и с сетью значимости. Причём важно, чтобы все эти системы работали синхронно.

По сравнению с креативностью творчество является всегда первичным. Вообще творческий процесс изначально предполагает свободное вдохновение. То есть все творческие личности обычно не задаются вопросами вроде того, нужно ли что-либо создавать, может ли это кому-то понадобиться и т.п. А вот главная составляющая креативности - прагматический элемент, цель, польза.