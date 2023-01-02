Как безболезненно вернуться к работе после праздников

Психолог медтехкомпании «Доктор рядом» Олеся Толстухина рассказала о правилах, которые помогут безболезненно вернуться к работе после новогодних каникул.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Как сообщают «Известия», психолог посоветовала отоспаться в первые три-четыре дня. Также она добавила, что в последние дни отдыха следует отказаться от ночных активностей, чтобы вернуться в обычный режим.

Кроме того, Толстухина рассказала о важности здоровой и полезной пищи. Она рекомендует не переедать, чтобы не нагружать организм.

Следующий совет, который дала психолог, касается необходимости умеренного употребления алкоголя. По словам Олеси, спиртные напитки ослабляют нервную систему и тело.

Также Толстухина подчеркнула важность физической активности на свежем воздухе, благодаря которой можно не только повеселиться, но и помочь организму напитаться кислородом.

Специалист также отметила, что нужно больше времени проводить с близкими людьми. Толстухина уверяет, что общение с семьей – это лучший способ зарядиться позитивом.

«Повеселившись в волю и перейдя в режим бережного отношения к себе, у вас будет возможность выйти на работу с позитивом», – заключила Олеся Толстухина.