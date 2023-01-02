10 фраз, которые выдают неуверенность в себе

Актер Семен Якубов советует обратить внимание, есть ли эти выражения в вашем лексиконе

Фото: 0WomanHit.ru - МК 0WomanHit.ru - МК

Большинство из нас знают о классических признаках неуверенности в себе. Постоянная потребность в одобрении со стороны окружающих, прятки под макияжем и закрытый язык тела — вот лишь несколько признаков того, что человек не уверен в себе. Однако иногда неуверенность в себе проявляется таким образом, что ее труднее диагностировать. Вот какие фразы выдают неуверенность.

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«У тебя есть другая?»

Удивительно, как много людей говорят о тревожности, когда на самом деле они имеют в виду отсутствие механизмов преодоления. «Тревожный тип привязанности», если быть честным, — это термин для людей, неуверенных в себе, которые поддерживают состояние постоянного беспокойства в отношениях. Они склонны искать подтверждений собственной значимости от других, часто беспокоятся о том, любит ли их партнер в ответ, и выходят из себя, когда вы не отвечаете им через 5 минут. Они также могут ревновать и обвинять вас в неверности.

«Я недостаточно хороша»

Неважно, о чем именно идет речь: внешность, интеллект, профессионализм. Если вы часто жалуетесь окружающим на собственные недостатки то на самом деле запрос, который вы посылаете окружающим: «Успокойте меня!». На самом деле это нужно делать вам: Успокаивайте себя сами. Укрепляйте свою самооценку.

«Он хороший, просто у него такой период»

Как часто вы слышали от подруг подобные заверения? Нездоровая привязанность к людям, которые явно пренебрегают хорошим к себе отношениям — одно из самых распространенных проявлений низкой самооценки.

«Я неидеальна»

Опять же, как часто подруги с идеальной фигурой выискивают в себе небольшой изъян, который раздувают до масштабов глубокого увечия? Возможно, вы и сами этим грешны. Жизнь несовершенна. Все непостоянно. Стремление к «идеалу» — это просто промедление, неуверенность в себе и нелогичные стандарты, которых не существует. Такое поведение имеет под собой следующий мотив: «Убедите меня, что я совершенна». Реальное решение должно исходить от вас: понять и принять, что совершенства не существует.

«Ненавижу свое тело»

У всех есть недостатки. Если вы решили, например, погнаться за плоским животом, вы активно выбираете разочарование в своем отражении в зеркале как мотивацию, но решение не в том, чтобы добиться плоского живота. Решение заключается в том, чтобы любить себя за более важные — и разумные — вещи.

«Что я могу для тебя сделать?»

Невозможно угодить и понравиться всем, как ни старайся. Даже у матери Терезы были критики. Единственный человек, которому вы должны нравиться, — это вы сами, а вам даже это не удалось.

«Принимай меня такой, какая я есть»

Кажется, что это здоровое отношение к себе, но не всегда: иногда это лишь оправдание страха работы над собой. На самом деле, это вы сами должны принять себя и когда вы это сделаете, вам не потребуется доносить это до окружающих.

«Никто меня не любит»

Ожидать, что кто-то другой в вашей жизни решит проблему вашей неуверенности, одарив вас безусловной любовью — это изначально тупиковый путь. Только вы несете ответственность за то, чтобы увидеть вещи такими, какие они есть и исправить то, что необходимо исправить.

«Вокруг одни идиоты»

Один из самых популярных механизмов защиты, который мы выбираем, чтобы справиться с собственной неуверенность — это принижать окружающих, чтобы на их фоне возвыситься.

«В этом платье ты толстая»