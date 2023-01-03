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2 часа назад

Как бороться с негативными установками родителей: ответ психолога

РИА "ФедералПресс"иещё 1

В детстве родители неосознанно закладывают в своих детей определенные установки. Некоторые из них помогают в жизни, а некоторые – мешают. Психолог Людмила Суздальцева рассказала, что делать с негативными родительскими установками.

Как бороться с негативными установками родителей: ответ психолога
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Я против того, чтобы ломать установки. Это такая установка, которая, в любом случае, помогла с чем-то справиться, выжить», – считает психолог.

Суздальцева говорит, что необходимо обращаться внимание не на негативные стороны, а на позитивные. Важно подчеркивать плюсы и думать, как их можно улучшить.

Существуют аффирмации Луизы Хей, с помощью которых можно себя подбадривать и говорить хорошие слова. Хей разработала множество позитивных установок, которые помогут не думать о плохом.

«Мне, в свое время, понравилась установка: «я люблю и одобряю себя, я замечательная личность». Это никому не делает хуже, не обижает, не унижает, а только поддерживает», – считает психолог.

Важно говорить себе эти слова как можно чаще, и со временем вы начнете верить в них, сообщает «ФАН».

Психология,
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