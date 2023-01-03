Психиатр назвал «звоночки» для срочного обращения к врачу

Некоторые признаки не стоит игнорировать, потому что они могут говорить о наличии психиатрических расстройств, требующих врачебного вмешательства.

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В частности, помощь необходима при резком изменении поведения и общего эмоционального фона, к примеру, при появлении внезапных вспышек раздражительности и повышенной тревоге. Додица подчеркнул, что особенно обратить внимание нужно, если такие эмоциональные изменения сочетаются с нарушениями сна и аппетита.

Поводом для беспокойства являются ощущение бессилия и хандра. О таком состоянии нужно рассказать психиатру, чтобы избежать следующего тревожного звонка — суицидальных мыслей. Врач советует серьезно отнестись к словам близкого человека, заявляющего о суицидальных намерениях.