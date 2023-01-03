Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+13° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
53 минуты назад

Психиатр назвал «звоночки» для срочного обращения к врачу

Мир новостей

Некоторые признаки не стоит игнорировать, потому что они могут говорить о наличии психиатрических расстройств, требующих врачебного вмешательства.

Психиатр назвал «звоночки» для срочного обращения к врачу
Фото: Мир новостейМир новостей

В частности, помощь необходима при резком изменении поведения и общего эмоционального фона, к примеру, при появлении внезапных вспышек раздражительности и повышенной тревоге. Додица подчеркнул, что особенно обратить внимание нужно, если такие эмоциональные изменения сочетаются с нарушениями сна и аппетита.

Поводом для беспокойства являются ощущение бессилия и хандра. О таком состоянии нужно рассказать психиатру, чтобы избежать следующего тревожного звонка — суицидальных мыслей. Врач советует серьезно отнестись к словам близкого человека, заявляющего о суицидальных намерениях.

По словам специалиста, нужно обратиться к врачу при панических атаках и постоянной тревоге, а также при возникновении галлюцинаций. Додица отметил, что, как правило, такой симптом замечают близкие, а не сам пациент: он может не осознавать, что его реальность отличается от объективной.

Психология,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители