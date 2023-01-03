Психолог расписала стратегию построения целей на год вперед

«Выписывайте ежедневные задачи, которые помогут вам приблизиться к вашим целям. Возьмите за привычку каждый день отмечать в блокноте или в телефоне, какие задачи вам удалось выполнить. Стремитесь к выполнению всего списка за день. Самое главное, помните, нет правильного или неправильного списка, просто напишите именно то, чего хотите достичь в следующем году и действуйте! Это самое главное! Ведь, какие бы цели вы ни поставили перед собой, без действий для их достижения они останутся всего лишь мечтой», — напомнила психолог.