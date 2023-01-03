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34 минуты назад

Как отказать родне, которая напрашивается в гости

Секрет Фирмы

Многие россияне привыкли проводить новогодние праздники в узком кругу семьи — прогулки с родными или совместный просмотр фильмов сближают и дают чувство спокойствия. В эти моменты не всем хочется носиться с тарелками и принимать гостей. Правда, отказать и отстоять своё свободное время могут не все — чувство вины потом всё равно загрызёт. О том, как сказать гостям «нет», «Газете. Ru» рассказала семейный психолог Ольга Романив.

Как отказать родне, которая напрашивается в гости
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам специалиста, проблема упирается в умение говорить «нет» и отстаивание своих границ. Чтобы отказать навязчивой родне, важно сохранять твёрдость духа и быть готовым, что гостям ваш ответ не понравится. Они могут попытаться надавить на чувство вины или вашу жалость — отстаивайте своё решение.

Главное, определитесь, что для вас важнее — собственный комфорт или желания родственников. И действуйте в этом духе.

Некоторым просто отказать бывает очень сложно. Тогда на помощь приходят старые добрые отговорки. Попробуйте перенести встречу на другой день или сослаться на ещё какие-то причины. Так и вам будет легче, и гостям не так обидно.

Психология,Ольга Романив,
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