Как отказать родне, которая напрашивается в гости

Многие россияне привыкли проводить новогодние праздники в узком кругу семьи — прогулки с родными или совместный просмотр фильмов сближают и дают чувство спокойствия. В эти моменты не всем хочется носиться с тарелками и принимать гостей. Правда, отказать и отстоять своё свободное время могут не все — чувство вины потом всё равно загрызёт. О том, как сказать гостям «нет», «Газете. Ru» рассказала семейный психолог Ольга Романив.

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По словам специалиста, проблема упирается в умение говорить «нет» и отстаивание своих границ. Чтобы отказать навязчивой родне, важно сохранять твёрдость духа и быть готовым, что гостям ваш ответ не понравится. Они могут попытаться надавить на чувство вины или вашу жалость — отстаивайте своё решение.

Главное, определитесь, что для вас важнее — собственный комфорт или желания родственников. И действуйте в этом духе.