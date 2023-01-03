Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+18° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
2 часа назад

Психолог перечислила способы профилактики профессионального выгорания

Мослента

Способы профилактики профессионального выгорания перечислила «Мосленте» психолог-расстановщик, энерготерапевт и игропрактик Юлия Хадарцева. Она уточнила, что чаще всего выгоранию на работе подвергаются те, кто отдают ей много эмоций и часто коммуницируют с другими людьми.

Перечислены способы профилактики профессионального выгорания
Фото: МослентаМослента

«Чтобы эмоционально не выгорать, необходимо в первую очередь осознать, что вы не всемогущий. Очень часто нам кажется, что от нас зависит все на свете: успех проекта и судьбы конкретных людей. Поэтому мы боимся отпустить контроль и выйти из рабочего процесса. Здесь важно понять, что есть еще огромное количество человеческого ресурса, чтобы решить те задачи, которые мы взвалили на себя», — сказала она.

Далее эксперт рекомендует начать следить за своим режимом труда и отдыха. В этот график следует внести спорт, прогулки, занятия любимым делом и проведение времени с семьей.

Следующим пунктом Хадарцева назвала переключение фокуса внимания. Сюда входят отпуск, полноценный отдых в выходные дни и развлечения, которые никак не связаны с профессиональной деятельностью.

«Не нужно пропускать через себя проблему каждого клиента. Очень часто мы выгораем эмоционально, потому что включаемся в истории других. Здесь важно понимать, что люди, которые встречаются на вашем профессиональном пути — взрослые. Они не ваши дети, не нужно пытаться их вырастить и дать им что-то дополнительное. Действуйте в рамках своих профессиональных компетенций», — добавила специалист.

Кроме того, чтобы избежать выгорания, необходим качественный сон и энергетические практики, которые позволяют отключить мысли и не думать ни о чем, тем самым разгружая психику, заключила расстановщик.

Психология,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители