Перечислены способы профилактики профессионального выгорания

«Чтобы эмоционально не выгорать, необходимо в первую очередь осознать, что вы не всемогущий. Очень часто нам кажется, что от нас зависит все на свете: успех проекта и судьбы конкретных людей. Поэтому мы боимся отпустить контроль и выйти из рабочего процесса. Здесь важно понять, что есть еще огромное количество человеческого ресурса, чтобы решить те задачи, которые мы взвалили на себя», — сказала она.