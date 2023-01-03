Психиатр рассказал о последствиях психотравм

Специалист заявил о важности пересмотра психотравм для возвращения к норме.

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В своем интервью для Федерального агентства новостей врач-психиатр Евгений Кульгавчук сообщил, что психотравмы у людей являются следствием сильного стресса, а также проявления насилия.

По его словам, специалистам зачастую приходится иметь дело с психологической травмой унижения, которая обладает весьма широким спектром причин — от воспоминаний о травле в школе до взаимоотношений с родными и близкими людьми.

Кульгавчук рассказал, что люди в основном не занимаются проработкой своих травм, что в конечном итоге оказывает серьезное влияние на их будущее. Он подчеркнул важность пересмотра своей психотравмы, чтобы получить возможность сделать новые выводы, однако не всем удается сделать этом самостоятельно.

«Многие люди не знают, что при душевных травмах нужно и важно обращаться к врачам-психотерапевтам. Эффективная терапия может включать в себя не только психологический аспект, но и при необходимости фармакологическую поддержку, для того чтобы быстрее вернуться в норму», — рассказал врач.