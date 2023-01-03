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1 час назад

Почему попсовые песни застревают в голове

Даша Краснова

Вы замечали, что в голове застревают только самые простые песни? У этого феномена есть масса названий: мозговой зуд, ушной червь или когнитивная чесотка. "Рамблер" расскажет, почему это происходит.

Почему попсовые песни застревают в голове
Фото: кадр из передачикадр из передачи

Согласно исследованиям, почти все люди страдают из-за того, что к ним привязалась мелодия. Обычно самой прилипчивой оказывается простая мелодия с четким ритмом, которая побуждает двигаться. На это влияет ритм, метр и рифма в песне, а также повторяемость определенных фрагментов текста. Музыка часто ассоциируется у нас с важными событиями: расставанием с любимым человеком, путешествием, переездом. Эти ассоциации легко всплывают в памяти и запускают процесс рефлексии.

Первым феномен решил исследовать Джеймс Джей Келарис из Университета Цинциннати. По его мнению, за восприятие музыки в мозгу отвечает слуховая зона коры головного мозга, которая активируется в момент прослушивания мелодии и реактивируется, когда вы представляете ее звучание.

Еще синдром повторяющейся песни говорит о том, что вы недостаточно напрягаете свой мозг или перенапрягаете его. Например, простая деятельность, как уборка, оставляет много пространства для когнитивной работы, скучающее сознание тут же засоряется. А большие умственные заставляют мозг зависать словно компьютер. Однако специалисты считают, что повторение песен в голове помогает поддерживать уровень производительности мозга.

Что происходит с мозгом перед смертью

Как бороться с феноменом

  • Слушайте песню снова и снова, пока желание напевать ее не пропадет.
  • Если это несколько строк из песни, то пропойте ее от начала и до конца.
  • Если вы практикуете медитации, то это отличный способ погрузиться в себя, а еще можно заняться спортом.
  • Разгадайте кроссворд, приготовьте еду или почитайте книгу, необходимо дать мозгу другую задачу.
Психология,
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