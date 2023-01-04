Психолог перечислила критерии «правильного отдыха» на новогодних праздниках

Фото: Мослента Мослента

Критерии «правильного отдыха», следуя которым можно восстановить силы и энергию в период новогодних праздников, в беседе с «Мослентой» назвала психолог Клиники доктора Исаева Ольга Радзюк.

«Правильный отдых должен соответствовать трем критериям. Во-первых, мы не несем ответственности за других людей во время отдыха. Во-вторых, мы не участвуем в конкуренции. В-третьих, мы получаем удовольствие от того, чем мы в данный момент заняты», — назвала основные правила специалист.

Чтобы отдых получился по-настоящему полноценным, психолог порекомендовала сменить вид деятельности и действовать от обратного. Например, если у вас работа физическая, то отдых должен быть пассивным: чтение книг, просмотр фильмов. Если работа связана с людьми, то отдыхать лучше в одиночестве или с самыми близкими. Если работа подразумевает сидячий образ жизни, то отдых должен быть активным: бассейн, пробежки, упражнения, танцы.

Если во время работы мы тратим силы, то во время отдыха мы стараемся их накопить, запастись энергией. В этот период восстанавливается уровень нейромедиаторов, происходит избавление от фонового стресса, а это профилактика хронической усталости, подчеркнула эксперт.