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15 минут назад

Как отдохнуть на праздниках и без стресса выйти на работу

Секрет Фирмы

Полноценно отдохнуть на новогодних праздниках, а потом спокойно и бодро выйти на работу — кажется, задача нереальная. Отдыха всегда как-то мало. А если вы трудоголик, то сами праздничные дни становятся испытанием. Психотерапевт Евгений Фомин раскрыл несложный способ, который должен помочь без вреда для ментального и физического здоровья провести выходные.

Как отдохнуть на праздниках и без стресса выйти на работу
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

У россиян в этот раз девять новогодних праздничных дней. Так вот, секрет благополучного отдыха — в разделении каникул на три равные части.

По словам Фомина, в первые три дня можно полностью отвлечься от всех дел, которыми вы были заняты в рабочие будни. То есть с 31 декабря по 2 января — время застолий, просмотра кино и сериалов допоздна.

Следующие три дня должны быть уже более активными. Например, можно ходить в гости, в рестораны, на выставки или на каток. Тем, кто «на спорте», специалист посоветовал возобновить тренировки и походы в бассейн.

Последние три дня праздников Фомин рекомендовал посвятить подготовке к выходу на работу. В это время лучше начать решать домашние дела и отложенные жизненные задачи. Когда рабочие будни наступят, стресса у вас будет меньше.

Психология,Евгений Фомин,
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