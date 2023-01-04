Как на самом деле на человека влияет психологический возраст

Как говорится, все болезни «из головы». На молодость организма работает не только правильный образ жизни, но и мышление. Внутрипсихологический конфликт может привести к астме, гастриту, нервной анорексии, а повышенный стресс - к сердечному удару. По словам ученых, процесс старения тоже протекает не в вакууме. Обходить его на данном этапе развития науки пока не научились, но замедлить его все же можно.
За процесс старения отвечает так называемый «биологический возраст», который вопреки общепринятому мнению может сильно расходиться с календарным. Но их довольно просто уравнять. По словам доктора психологических наук Сюзан Краусс из Массачусетского университета, в организме ничего не меняется в день вашего 30-40 летнего юбилея. Но, получив открытку с непривлекательной цифрой, вы становитесь совершенно другим человеком. Чувствуете себя взрослее, старше и применяете на себе соответствующую модель поведения.
Многие люди начинают себя ограничивать, повторяя из-за дня в день: «это уже не для моего возраста», «я не могу уже себе это позволить». Вы стареете психологически - начинаете меньше за собой следить, бросаете спорт. Женщины прибегают к косметическим средствам, не соответствующим возрасту кожи. В итоге, процесс старения ускоряется. Даже если мысли о старости не запускают его, организм в любом случае реагирует на снижение физической нагрузки, повышение уровня стресса и многочисленные лекарственные средства, без которых он прежде прекрасно обходился. По словам ученых, на биологический возраст влияет около 200 показателей, но какими бы ни были эти результаты - человек, который не ищет в себе следы преждевременного старения, как правило, полон сил и его внешность не претерпевает никаких изменений.
«Связь между интеллектом и длительностью жизни настолько же ощутима, как связь между курением и болезнью легких» – говорит статья в Scientific American. И дело не только в том, что умный человек реже попадает в опасные для жизни ситуации. По мнению исследователей, продолжительность жизни увеличивается из-за того, что человек «понимающий» легче адаптируется к окружающим условиям и испытывает меньше стресса. Как считают специалисты исследовательского центра Mayo Clinic, психологическая старость наступает, когда человек теряет свое значение для окружающих или чувствует себя беспомощным. От этого спасает мозговая активность. В последние годы было проведено немало исследований, которые подтвердили, что чем больше времени человек посвящает образованию, тем ниже у него риск возникновения старческого слабоумия. Каждый год обучения, по мнению ученых, сокращает риск заболевания на 11%.
Календарь и социальные нормы старят нас не меньше, чем плохая экология, питание и вредные привычки. Психологически молодой человек стареет медленнее, чем старик в душе. Календарный возраст может сильно отличаться от реального, биологического, но в нашем мире критерием служит именно количество лет, месяцев, дней, прожитых человеком. Он занимает то место в обществе, которое диктуется возрастом. Вне зависимости от здоровья и развития, он не полноправен до 18 лет, после 30 должен построить карьеру и обзавестись семьей, а после 55 лет, вне зависимости от реальных возможностей, общество «переваривает» его и отправляет в «запас», на пенсию.
И если человек по какой-либо причине: по состоянию здоровья, из-за неожиданного богатого наследства или выигранного джекпота, выходит на пенсию, скажем, в 25 – его социальный возраст будет равен 55-60. То есть, соответствовать пенсионному. Это рано или поздно окажет влияние на психологическое состояние человека. Напротив, позднее рождение детей и их воспитание в пожилом возрасте, «омолаживает» социальный статус.
Психологи утверждают, что где-то после 35 лет человек начинает чувствовать серьезное психологическое давление от каждой новой "даты". Некоторые специалисты даже рекомендуют прекратить отмечать дни рождения или остановится на одной дате - например, каждый год отмечать свой 35-летний юбилей.
По словам доктора Сьюзан Краусс, нужно меньше «зацикливаться на датах» и чаще задаваться вопросом: «Сколько лет я дал бы себе, если бы не знал своего возраста?». Последнее – нечто вроде девиза знаменитого американца Сатчела Пейджа, ставшего самым «возрастным» баскетболистом Высшей Лиги. Свою последнюю игру он сыграл в шестьдесят лет.