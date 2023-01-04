Как на самом деле на человека влияет психологический возраст

Как говорится, все болезни «из головы». На молодость организма работает не только правильный образ жизни, но и мышление. Внутрипсихологический конфликт может привести к астме, гастриту, нервной анорексии, а повышенный стресс - к сердечному удару. По словам ученых, процесс старения тоже протекает не в вакууме. Обходить его на данном этапе развития науки пока не научились, но замедлить его все же можно.

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За процесс старения отвечает так называемый «биологический возраст», который вопреки общепринятому мнению может сильно расходиться с календарным. Но их довольно просто уравнять. По словам доктора психологических наук Сюзан Краусс из Массачусетского университета, в организме ничего не меняется в день вашего 30-40 летнего юбилея. Но, получив открытку с непривлекательной цифрой, вы становитесь совершенно другим человеком. Чувствуете себя взрослее, старше и применяете на себе соответствующую модель поведения.

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Многие люди начинают себя ограничивать, повторяя из-за дня в день: «это уже не для моего возраста», «я не могу уже себе это позволить». Вы стареете психологически - начинаете меньше за собой следить, бросаете спорт. Женщины прибегают к косметическим средствам, не соответствующим возрасту кожи. В итоге, процесс старения ускоряется. Даже если мысли о старости не запускают его, организм в любом случае реагирует на снижение физической нагрузки, повышение уровня стресса и многочисленные лекарственные средства, без которых он прежде прекрасно обходился. По словам ученых, на биологический возраст влияет около 200 показателей, но какими бы ни были эти результаты - человек, который не ищет в себе следы преждевременного старения, как правило, полон сил и его внешность не претерпевает никаких изменений.

Как влияет интеллект на психологический возраст

«Связь между интеллектом и длительностью жизни настолько же ощутима, как связь между курением и болезнью легких» – говорит статья в Scientific American. И дело не только в том, что умный человек реже попадает в опасные для жизни ситуации. По мнению исследователей, продолжительность жизни увеличивается из-за того, что человек «понимающий» легче адаптируется к окружающим условиям и испытывает меньше стресса. Как считают специалисты исследовательского центра Mayo Clinic, психологическая старость наступает, когда человек теряет свое значение для окружающих или чувствует себя беспомощным. От этого спасает мозговая активность. В последние годы было проведено немало исследований, которые подтвердили, что чем больше времени человек посвящает образованию, тем ниже у него риск возникновения старческого слабоумия. Каждый год обучения, по мнению ученых, сокращает риск заболевания на 11%.

Календарь - главный наш враг

Календарь и социальные нормы старят нас не меньше, чем плохая экология, питание и вредные привычки. Психологически молодой человек стареет медленнее, чем старик в душе. Календарный возраст может сильно отличаться от реального, биологического, но в нашем мире критерием служит именно количество лет, месяцев, дней, прожитых человеком. Он занимает то место в обществе, которое диктуется возрастом. Вне зависимости от здоровья и развития, он не полноправен до 18 лет, после 30 должен построить карьеру и обзавестись семьей, а после 55 лет, вне зависимости от реальных возможностей, общество «переваривает» его и отправляет в «запас», на пенсию.

И если человек по какой-либо причине: по состоянию здоровья, из-за неожиданного богатого наследства или выигранного джекпота, выходит на пенсию, скажем, в 25 – его социальный возраст будет равен 55-60. То есть, соответствовать пенсионному. Это рано или поздно окажет влияние на психологическое состояние человека. Напротив, позднее рождение детей и их воспитание в пожилом возрасте, «омолаживает» социальный статус.

Психологи утверждают, что где-то после 35 лет человек начинает чувствовать серьезное психологическое давление от каждой новой "даты". Некоторые специалисты даже рекомендуют прекратить отмечать дни рождения или остановится на одной дате - например, каждый год отмечать свой 35-летний юбилей.