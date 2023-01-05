Психолог рассказал, как полюбить себя

Многие россияне очень критично относятся к себе, хотя все психологи призывают любить себя (фраза, которая уже набила оскомину). Кстати, некоторые специалисты даже учат «любви к себе» и зарабатывают на этом хорошие деньги. Пример тому психолог Михаил Лабковский. При этом эксперт ещё делится советами бесплатно в своих соцсетях. Сейчас мы о них и расскажем.

Фото: Секрет фирмы Секрет фирмы

Прежде всего Лабковский призвал не фокусироваться на своём внешнем виде и не бороться с «недостатками» своего тела. По его словам, не надо истязать себя диетами, терпеть болезненные уколы в лицо или, что хуже, ложиться под нож хирурга.

«Ваша внешность не играет НИКАКОЙ роли в сексе, любви и отношении к вам со стороны окружающих. Внешность — понятие субъективное. Вопрос в том, нравитесь ВЫ себе или нет. Поймите: внешность — это ТОЛЬКО то, как вы сами себя ощущаете», — заявил специалист (да, даже капсом).

Психолог призвал получать удовольствие от своего тела, ведь оно дарит десятки приятных моментов каждый день. Нужно учиться принимать их с радостью, а не со страданием, сказал он.

Лабковский также посоветовал заботиться о теле, но заниматься спортом только ради здоровья и удовольствия, а не для того, чтобы получать комплименты.