Игры для двоих: укрепляем отношения в новогодние каникулы

Праздничные выходные очень быстро пролетают, и вот вы уже навестили всех друзей и родственников, доели салаты и наконец у вас осталось время для вас двоих. Давайте с пользой проведём его.

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Сделать отношения более эмоциональными помогут разнообразные игры. Они внесут в вашу жизнь новые ощущения, будто вы снова вернётесь в конфетно-букетный период. По словам психолога Азамата Макенова, совместная деятельность (в пределах разумного) укрепляет отношения и даже создаёт семьи. Но не стоит забывать про обратную сторону медали: если пара перестаёт делать что-то вместе, то отношения могут угаснуть.

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- Если брать игры, то это хорошо укрепляет связь между партнёрами, и на это есть причины. Мы все были детьми, и у нас есть детское эго-состояние. Детству присущи радость, эмоциональность, умение довериться и сблизиться. Игры помогают раскрыть человека эмоционально, расслабиться и "побыть ребёнком". Бывает так, что пара со временем стала слишком серьёзной, озабочена проблемами в быту и отношения уже не для радости, а для совместного выживания, тогда и происходит отдаление. Если раскрыть в себе тёплые чувства, вернётся или усилится радость в отношениях, - отметил Азамат Макенов.

Правда или действие

Кажется, пришла пора узнать всё о друг друге или прокукарекать в окно. Прежде чем решиться на эту игру, хорошо подумайте, готовы ли вы делиться со своей второй половинкой секретами и не обидят ли вас ответы вашего спутника. Если вы всеми руками за, то для начала составьте список вопросов, на которые бы вам хотелось получилось долгожданные ответы. Можете спрашивать обо всём, что придёт в голову: описать свидание своей мечты или рассказать о самом большом провале в жизни.

Заботливый конверт

Эта игра отличается от других тем, что играть в неё можно неделями и даже месяцами, тут уж как терпения хватит. Суть в том, что каждый из партнёров получает конверт, в котором находятся "заботливые" поручения по отношению к друг другу. В нужный момент вы можете достать карточку с заданием и требовать заслуженный массаж или сказку на ночь.

Пазлы

Если вы любите проводить время в тишине, то смело покупайте пазлы. Лучше, если они будут состоять из деталей необычной формы. Механика игры всем знакома с детства - нужно подбирать подходящие по форме и рисунку детали, чтобы собрать цельную картинку. После завершения сборки получившееся изображение можно склеить с обратной стороны и повесить на стену, как символ общих достижений.

Прятки

Прекрасное развлечение для тех, кому не хватает азарта в отношениях. Жертва и охотник, адреналин от возможности быть обнаруженным в собственном укрытии или поиск различных отгадок по записочкам. Такое ребячество чаще всего заканчивается жаркими поцелуями и румяными щёчками. Если вы хотите добавить в игру сексуальный подтекст, то играйте в прятки вовсе без одежды. По мнению специалистов, выброс эндорфинов может привести к более эмоциональному сексу.

Угадайка

Первым делом необходимо завязать партнёру глаза, а затем попросите его угадать, что вы положили ему в рот. Это могут быть конфеты, фрукты, шоколад, и многое другое. Такая игра укрепляет доверие и даёт колоссальный прилив адреналина, потому что один из вас в этот момент особо уязвим. Играйте по очереди, чтобы узнать, каково это - быть ответственным друг за друга.

Чтение по ролям

Это занятие не совсем можно назвать игрой, но оно без сомнений положительно отразится на ваших отношениях. Выберите текст, в котором присутствует множество диалогов и читайте его по ролям с выражением. Затем обсудите сюжет со своей второй половинкой. Возможно, это станет вашей семейной традицией.