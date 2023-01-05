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1 час назад

Психолог объяснила, как часто стоит звонить родственникам

Секрет Фирмыиещё 1

Классическая ситуация, когда в семье дети вырастают и покидают отчий дом. И с этого момента общения с родителями становится всё реже. Но Новый год и Рождество — то время, когда даже родственники «в контрах» могут выйти на связь. И всё же задумываешься, есть ли какая-то золотая середина, насколько часто стоит звонить родным. Клинический психолог Инна Макарова ответила, сколько нужно звонить в зависимости от ситуаций в семьях.

Психолог объяснила, как часто стоит звонить родственникам
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

«Бывает так, что для своего же психического здоровья лучше свести общение с некоторыми из родственников к минимуму», — обратила внимание эксперт.

Однако такие варианты — крайняя мера. Обычно, когда отношения с родственниками хорошие, то никаких ограничений в общении быть не может. Случается, что люди созваниваются с родителями каждый день, рассказывая последние сплетни. Бывает так, что в повседневной суете люди попросту забывают созвониться или списаться с родственниками.

Нередки и ситуации, когда отвечать на звонки неудобно из-за количества дел, а потом в суете на пропущенный просто забываешь ответить. В этом случае стоит всё же общаться почаще, уделяя хотя бы пару минут на то, чтобы поинтересоваться, всё ли хорошо.

«Иногда бывает необходимо выстроить границы в общении с родственниками — например, оговорить рабочие часы, в которые звонки с целью поболтать будут неуместны», — предложила Макарова.

Психолог заключила, что не нужно ограничивать себя лишь праздниками для общения с родственниками, если оно взаимно приятно.

Психология,Инна Макарова,
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