Как легко войти в рабочий режим после праздников

Способы легко войти в рабочий режим после праздников «Мосленте» назвала клинический психолог, руководитель реабилитационного центра Клиники доктора Исаева «Двойной Диагноз» Татьяна Метелева.

Фото: Мослента Мослента

«Возвращаться на работу после праздников или долгого отпуска всегда очень тяжело. В этом процессе участвует биохимия, а также гормональный режим. Во время отдыха наш организм настраивается на режим счастья, покоя и получения удовольствия от всех тех вещей, которые мы обычно делаем в праздники: проводим много времени с близкими, гуляем, смотрим фильмы, путешествуем. Все это расслабляет и настраивает на определенный ритм, в это время выделяются другие гормоны. Вливаться в работу после праздников особенно сложно, когда она подразумевает некий стресс», — пояснила специалист.

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Она рассказала, что есть несколько правил, которые могут помочь вернуться в рабочий ритм. По словам эксперта, нужно начать настраиваться на работу за пару дней до окончания праздников. Например, можно сделать пару рабочих звонков или ответить на несколько писем за два дня до начала рабочей недели. Это поможет постепенно настроиться на работу и войти в ритм.

За два дня перед выходом на работу можно запланировать ближайшие дела на месяц или обозначить задачи, которые необходимо выполнить сразу после Нового Года. Психолог посоветовала максимально расписать первую рабочую неделю, чтобы на каждый день приходилось какое-то важное и нужное дело. Планирование рождает определенную мотивацию и настрой. Есть мотивация — есть последовательность действий. Если что-то написано в ежедневнике, как «must do», то скорее всего эти дела будут сделаны, и вы настроитесь заранее на работу.

Даже те, кто очень любит свою работу, получает от нее удовольствие и понимает ее ценность, после длинных праздников все равно думают о работе, как о тяжелом испытании. В таком случае очень полезно выписать десять любимых в работе вещей. Можно вспомнить о том, что хорошего она привносит в вашу жизнь, о бонусах, которые она дает: материальных и нет.

«Многое зависит от того, как вы приводите праздники. Если в праздники действительно получается по-настоящему отдохнуть: выспаться, много гулять, то у людей даже возникает зачастую желание побыстрее выйти на работу. Наш организм работает циклично и, когда человек сильно отдохнул, то он хочет сменить отдых на какую-то деятельность. В этом смысле — это проверка, как человек провел праздники», — подчеркнула Метелева.