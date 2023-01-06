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36 минут назад

Психолог дал советы по продуктивному проведению выходных

Мослентаиещё 1

Советы о том, как продуктивно провести зимние выходные «Ленте.ру» дал клинический психолог Станислав Самбурский. По его словам, в нерабочие дни необходимо соблюдать обычный режим.

Психолог дал советы по продуктивному проведению выходных
Фото: МослентаМослента

«Когда в ночь с воскресенья на понедельник не получается рано уснуть. В результате в понедельник человек вновь просыпается невыспавшимся. Чтобы подобное не случалось, очень важно выстроить режим и соблюдать его», — отметил специалист.

Во время сна в организме вырабатывается гормон мелатонин, который отвечает за работоспособность, крепкий иммунитет и правильную умственную активность, а также предупреждает быстрое старение организма, продолжил он.

При ощущении нехватки сил на выполнение каких-либо активных дел на выходных психолог посоветовал все отложить и просто отдохнуть. По его словам, иногда нужно позволить себе такую «роскошь», как обычный отдых и «ничегонеделанье».

Специалист также порекомендовал меньше задумывать о том, что после выходных снова наступит рабочая неделя. Вместо этого в выходные дни надо уделить внимание отдыху и заняться тем, что приносит положительные эмоции.

«Хорошо проведенные выходные — это выходные, во время которых мы получили яркие эмоции и впечатления. Попробуйте провести выходные активно, и это подарит вам заряд энергии на всю предстоящую рабочую неделю. К тому же доказано, что если человек погружается в то, что его действительно захватывает, он отдыхает от дел, а все мысли о работе и повседневных трудностях уходят на второй план», — резюмировал клинический психолог.

Психология,
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