Психолог дал советы по продуктивному проведению выходных

«Хорошо проведенные выходные — это выходные, во время которых мы получили яркие эмоции и впечатления. Попробуйте провести выходные активно, и это подарит вам заряд энергии на всю предстоящую рабочую неделю. К тому же доказано, что если человек погружается в то, что его действительно захватывает, он отдыхает от дел, а все мысли о работе и повседневных трудностях уходят на второй план», — резюмировал клинический психолог.