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2 часа назад

Как отвечать на поздравление с Рождеством, если не празднуете

Секрет Фирмы

Особенность религиозных праздников в том, что отмечают их не все. При этом отмечающий может поздравить человека другого вероисповедания или вообще атеиста. Как отвечать в таких ситуациях? Заявить, что это не ваш праздник? А может, просто вежливо улыбнуться или вовсе проигнорировать? Эксперт по этикету, преподаватель ВГИКа Алевтина Рогова объяснила, какая реакция будет наиболее уместной.

Как отвечать на поздравление с Рождеством, если не празднуете
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам Роговой, не стоит игнорировать поздравление или отказываться от пожеланий. Мол, не не мой праздник, поэтому не буду ничего отвечать. Это считается неприличным. Даже если вам неловко, нужно хотя бы поблагодарить и тоже сказать человеку добрые слова.

«Желают добра, желают счастья, мира, здоровья в эти праздники, делятся чем-то. Поэтому, отказываться от поздравления и подчёркивать, что это не ваш праздник, я считаю, неприлично», — пояснила эксперт.

Если же вы сами празднуете Рождество, то в первую очередь поздравьте своих друзей и близких, если точно знаете, что они отмечают. С другими людьми эксперт посоветовала быть осторожнее. Приятелей и малознакомых людей лучше поздравить с Новым годом, ведь христианский праздник может быть им не близок.

Психология,
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