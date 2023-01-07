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2 часа назад

Как стать более женственной — советы психолога

Чемпионат.com

Советы психолога, которые помогут почувствовать себя особенной.

Как стать более женственной — советы психолога
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Образ современной женщины поменялся в последнее время. Помимо основных критериев – быть идеальной мамой, хорошей хозяйкой, поддержкой и опорой для окружающих – появились новые высоты, которых обязательно надо достичь. Женщины считаются успешными и реализованными, если добились скачков в карьере, смогли занять руководящие посты и могут самостоятельно себя обеспечивать.

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Ценятся также сила воли, умение не проявлять эмоции. Тем временем постоянная гонка за идеалами изрядно изматывает и морально истощает. Потому что наравне с женскими обязанностями добавляются дополнительные, иногда не свойственные им задачи.

Современная девушка — источник энергии для окружающего мира. Одна её улыбка способна сделать день ярче, чем пляжи Сочи в середине лета. Но создать такой источник получается далеко не у каждой. К тому же бешеный ритм забирает всю энергию без остатка, оставляя наедине с негативом.

Принято считать, что женственность — это про красивое платье и каблуки. Разумеется, традиционное восприятие приводит нас к внешности, но понятие сложнее, чем кажется на первый взгляд. Оно, скорее, про энергию, которую способны воспринимать и перенимать окружающие. Отражается женственность и во внешности, и в жестах, и в мимике, и в речи, но в первую очередь в выражении мыслей. Женщины мягче, нежнее, и в приоритете у них стоит забота о ближних.

Как раскрыть свою женственность? Недостаточно просто сходить в салон красоты — всё сложнее. Уважайте свои чувства и эмоции, развивайте их, но не забывайте про тело.

1. Развивайте чувственность

Отложите практичность, начните развивать чувственность. Сделать это можно даже через повседневные вещи: вкусную еду, любимые запахи, прикосновения или звуки. Приготовьте блюдо, на которое никогда не было времени, купите любимые цветы.

2. Ухаживайте за собой

Внешняя эстетика важна для женщины. Она приносит радость и невероятный подъём энергии. Совмещаем приятное с полезным! Запишитесь на йогу или массаж, танцы или фитнес. Пропустите красоту через тело. Так вы станете привлекательнее не только внутренне, но и внешне.

3. Позвольте себе быть элегантной

Утончённость — важная часть женской энергии. Оставайтесь изящной и благородной не только на глазах общественности, но и когда никого нет рядом. Обратите внимание на чистоту своей речи и мыслей: никаких слов-паразитов или деструктивных эмоций.

4. Ищите положительные эмоции

Используйте практику: «Мир любит меня!». Обозначайте положительные события этой фразой. В ход идут даже небольшие вещи. Вам улыбнулись на улице? Скажите: «Мир меня любит». Качество маникюра превзошло ожидания? И снова фраза: «Мир меня любит».

Когда вы открываетесь миру, то в ответ получите то же самое. Окружающий мир с радостью принимает вас. Но чтобы понять, как управлять своей энергией, нужно немного постараться и не забывать восполнять ресурс. Пробуйте, преображайтесь, сияйте!

А каков ваш идеал мужчины? Мы спросили мнение бизнес-психолога, и она выделила список черт.

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