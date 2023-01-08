Как настроиться на рабочий лад: советы психолога

Психологи рассказали, почему идти на работу порой бывает невыносимо.
Что же с этим делать?
Почти из каждой ситуации есть как минимум три варианта выхода.
Первый - ничего не делать. В этом случае положение дел на работе может наладиться, может выработаться иммунитет к восприятию негативных рабочих факторов, более того, возникнуть интересы и симпатии, которые помогут полюбить нынешнюю работу.
Второй - постараться научиться преодолевать своё нежелание, порадовать себя чашечкой кофе, сделать общеизвестные медитативные упражнения на повышение тонуса и настроения, придумать простенькие ритуалы, сопровождающие наш поход на работу.
Третий - поменять ситуацию в корне. Здесь можно действовать быстро или медленно.
Быстро: уволиться поскорее к чертям собачьим, ну её, эту ненавистную, обрыдлую, постылую работу… Посидеть дома несколько дней и идти сдаваться на другую, которая может оказаться намного ненавистнее прежней. Заметьте - не хуже, потому что хуже - понятие субъективное, а работа плохой или хорошей быть не может, «все профессии нужны, все профессии важны». Ведь рядом с вами обязательно есть человек, который идёт на эту же работу с радостью.
Медленно: можно выбрать другой вариант - тоже сменить работу, но уже осознанно, не торопясь. Для этого вы, прежде чем уволиться, изучаете рынок труда, готовите своё резюме, а возможно, задумываете полностью переквалифицироваться и получить новую специальность.
Постарайтесь понять основную причину своего нежелания идти на работу.
Она может быть внешней: в таком случае меняйте всё, насколько это в ваших силах - обстановку, обстоятельства и ситуацию.
Или внутренней (личностной): тогда необходимо меняться самому, нравится нам это или нет. Если этого не делать, жизнь может превратиться в каторгу, а ведь жизнь одна, значит, нужно постараться, чтобы этого не произошло.
Игорь Рохманенко, психолог:
- Очень часто тяжело настроиться на рабочий лад после отпуска. Что делать? Необходимо постараться вспомнить все положительные моменты, связанные как с трудовыми ситуациями, так и с коллективом вашей организации. Также можно тщательно распланировать свой первый рабочий день, не забывая при этом выделить и перерывы, которые будут осуществлять лояльный переход от отпуска к труду. Немаловажным аргументом в силу хорошего настроения может являться какая-нибудь вещица, привезённая с отдыха, либо рамка с фотографией, которую вы поставите перед собой на рабочем столе. В общем, речь идет об изменении обстановки вокруг, что несёт совершенное благо. Ну и как вариант, можно подумать об улучшении качества выполнения должностных обязанностей. Можно придумать несколько свежих идей, которые могут в случае их осуществления повысить производительность труда или заслужить лояльность начальства.
Дополнительный способ создать отличное настроение - сохранить интересное занятие вне работы. Рабочий день пройдет гораздо легче и приятнее, если вы будете знать, что после него вас ждёт занятие танцами или спектакль в театре, встреча с друзьями или романтический вечер. Работа - это только часть нашей жизни, и это важно помнить!