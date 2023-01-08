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2 часа назад

Как настроиться на рабочий лад: советы психолога

2x2.su

Психологи рассказали, почему идти на работу порой бывает невыносимо.

Как настроиться на рабочий лад: советы психолога
Фото: 2x2.su2x2.su

Что же с этим делать?

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Поймите причину

Очень часто мы не имеем полной свободы в выборе работы. Этому есть очень много причин:
  • наличие или отсутствие соответствующих способностей;
  • полученное когда-то неверно выбранное образование;
  • отсутствие желаемых предложений на рынке труда;
  • низкая оплата за любимую работу и много-много ещё предсказуемых и неожиданных препятствий тому, чтобы идти на работу с желанием и радостью.

Что делать?

Почти из каждой ситуации есть как минимум три варианта выхода.

Первый - ничего не делать. В этом случае положение дел на работе может наладиться, может выработаться иммунитет к восприятию негативных рабочих факторов, более того, возникнуть интересы и симпатии, которые помогут полюбить нынешнюю работу.

Второй - постараться научиться преодолевать своё нежелание, порадовать себя чашечкой кофе, сделать общеизвестные медитативные упражнения на повышение тонуса и настроения, придумать простенькие ритуалы, сопровождающие наш поход на работу.

Третий - поменять ситуацию в корне. Здесь можно действовать быстро или медленно.

Быстро: уволиться поскорее к чертям собачьим, ну её, эту ненавистную, обрыдлую, постылую работу… Посидеть дома несколько дней и идти сдаваться на другую, которая может оказаться намного ненавистнее прежней. Заметьте - не хуже, потому что хуже - понятие субъективное, а работа плохой или хорошей быть не может, «все профессии нужны, все профессии важны». Ведь рядом с вами обязательно есть человек, который идёт на эту же работу с радостью.

Медленно: можно выбрать другой вариант - тоже сменить работу, но уже осознанно, не торопясь. Для этого вы, прежде чем уволиться, изучаете рынок труда, готовите своё резюме, а возможно, задумываете полностью переквалифицироваться и получить новую специальность.

Постарайтесь понять основную причину своего нежелания идти на работу.

Она может быть внешней: в таком случае меняйте всё, насколько это в ваших силах - обстановку, обстоятельства и ситуацию.

Или внутренней (личностной): тогда необходимо меняться самому, нравится нам это или нет. Если этого не делать, жизнь может превратиться в каторгу, а ведь жизнь одна, значит, нужно постараться, чтобы этого не произошло.

Настройка на понедельник

Несколько способов сделать утро понедельника легче и счастливее:
  • Составьте список дел. В воскресенье вечером запишите, что важно сделать на предстоящей неделе. Это поможет в понедельник утром расставить приоритеты и спокойно влиться в рабочий процесс.
  • Постарайтесь расслабиться накануне. Примите ванну или пройдите сеанс расслабляющего массажа на выходных. Воскресный вечер проведите дома в кругу семьи за просмотром интересного фильма или передачи.
  • Подводите итоги в пятницу. В пятницу подведите итоги прошедшей рабочей недели, наведите порядок в делах и своем рабочем месте. Отметьте, что сделано, а что нет из запланированных вами мероприятий.
  • Зарядка. В понедельник утром не поленитесь и сделайте зарядку. Это поможет вам почувствовать прилив сил и энергии.
  • Завтрак. Полноценный завтрак поможет не только зарядить организм энергией, но и настроиться на продуктивный рабочий день. Ведь мысли о еде от работы отвлекают.
  • Порадуйте себя обновкой. Купили новое платье или рубашку на выходных? Желание покрасоваться перед коллегами новинкой усилит желание поскорее отправиться на работу.

Игорь Рохманенко, психолог:

- Очень часто тяжело настроиться на рабочий лад после отпуска. Что делать? Необходимо постараться вспомнить все положительные моменты, связанные как с трудовыми ситуациями, так и с коллективом вашей организации. Также можно тщательно распланировать свой первый рабочий день, не забывая при этом выделить и перерывы, которые будут осуществлять лояльный переход от отпуска к труду. Немаловажным аргументом в силу хорошего настроения может являться какая-нибудь вещица, привезённая с отдыха, либо рамка с фотографией, которую вы поставите перед собой на рабочем столе. В общем, речь идет об изменении обстановки вокруг, что несёт совершенное благо. Ну и как вариант, можно подумать об улучшении качества выполнения должностных обязанностей. Можно придумать несколько свежих идей, которые могут в случае их осуществления повысить производительность труда или заслужить лояльность начальства.

Дополнительный способ создать отличное настроение - сохранить интересное занятие вне работы. Рабочий день пройдет гораздо легче и приятнее, если вы будете знать, что после него вас ждёт занятие танцами или спектакль в театре, встреча с друзьями или романтический вечер. Работа - это только часть нашей жизни, и это важно помнить!

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