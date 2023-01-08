Как настроиться на рабочий лад: советы психолога

Психологи рассказали, почему идти на работу порой бывает невыносимо.

Фото: 2x2.su 2x2.su

Что же с этим делать?

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Поймите причину

наличие или отсутствие соответствующих способностей;

полученное когда-то неверно выбранное образование;

отсутствие желаемых предложений на рынке труда;

низкая оплата за любимую работу и много-много ещё предсказуемых и неожиданных препятствий тому, чтобы идти на работу с желанием и радостью. Очень часто мы не имеем полной свободы в выборе работы. Этому есть очень много причин:

Что делать?

Почти из каждой ситуации есть как минимум три варианта выхода.

Первый - ничего не делать. В этом случае положение дел на работе может наладиться, может выработаться иммунитет к восприятию негативных рабочих факторов, более того, возникнуть интересы и симпатии, которые помогут полюбить нынешнюю работу.

Второй - постараться научиться преодолевать своё нежелание, порадовать себя чашечкой кофе, сделать общеизвестные медитативные упражнения на повышение тонуса и настроения, придумать простенькие ритуалы, сопровождающие наш поход на работу.

Третий - поменять ситуацию в корне. Здесь можно действовать быстро или медленно.

Быстро: уволиться поскорее к чертям собачьим, ну её, эту ненавистную, обрыдлую, постылую работу… Посидеть дома несколько дней и идти сдаваться на другую, которая может оказаться намного ненавистнее прежней. Заметьте - не хуже, потому что хуже - понятие субъективное, а работа плохой или хорошей быть не может, «все профессии нужны, все профессии важны». Ведь рядом с вами обязательно есть человек, который идёт на эту же работу с радостью.

Медленно: можно выбрать другой вариант - тоже сменить работу, но уже осознанно, не торопясь. Для этого вы, прежде чем уволиться, изучаете рынок труда, готовите своё резюме, а возможно, задумываете полностью переквалифицироваться и получить новую специальность.

Постарайтесь понять основную причину своего нежелания идти на работу.

Она может быть внешней: в таком случае меняйте всё, насколько это в ваших силах - обстановку, обстоятельства и ситуацию.

Или внутренней (личностной): тогда необходимо меняться самому, нравится нам это или нет. Если этого не делать, жизнь может превратиться в каторгу, а ведь жизнь одна, значит, нужно постараться, чтобы этого не произошло.

Настройка на понедельник

Составьте список дел. В воскресенье вечером запишите, что важно сделать на предстоящей неделе. Это поможет в понедельник утром расставить приоритеты и спокойно влиться в рабочий процесс.

Постарайтесь расслабиться накануне. Примите ванну или пройдите сеанс расслабляющего массажа на выходных. Воскресный вечер проведите дома в кругу семьи за просмотром интересного фильма или передачи.

Подводите итоги в пятницу. В пятницу подведите итоги прошедшей рабочей недели, наведите порядок в делах и своем рабочем месте. Отметьте, что сделано, а что нет из запланированных вами мероприятий.

Зарядка. В понедельник утром не поленитесь и сделайте зарядку. Это поможет вам почувствовать прилив сил и энергии.

Завтрак. Полноценный завтрак поможет не только зарядить организм энергией, но и настроиться на продуктивный рабочий день. Ведь мысли о еде от работы отвлекают.

Порадуйте себя обновкой. Купили новое платье или рубашку на выходных? Желание покрасоваться перед коллегами новинкой усилит желание поскорее отправиться на работу. Несколько способов сделать утро понедельника легче и счастливее:

Игорь Рохманенко, психолог:

- Очень часто тяжело настроиться на рабочий лад после отпуска. Что делать? Необходимо постараться вспомнить все положительные моменты, связанные как с трудовыми ситуациями, так и с коллективом вашей организации. Также можно тщательно распланировать свой первый рабочий день, не забывая при этом выделить и перерывы, которые будут осуществлять лояльный переход от отпуска к труду. Немаловажным аргументом в силу хорошего настроения может являться какая-нибудь вещица, привезённая с отдыха, либо рамка с фотографией, которую вы поставите перед собой на рабочем столе. В общем, речь идет об изменении обстановки вокруг, что несёт совершенное благо. Ну и как вариант, можно подумать об улучшении качества выполнения должностных обязанностей. Можно придумать несколько свежих идей, которые могут в случае их осуществления повысить производительность труда или заслужить лояльность начальства.