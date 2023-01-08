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1 час назад

Психолог Гладышева: не нужно оправдывать излишние траты в праздники

Ura.Ru

Не стоит оправдывать себя за излишние и незапланированные траты в праздники, вместо этого нужно адекватно оценить ситуацию и спланировать расходы. Об этом рассказала психолог Марина Гладышева.

Психолог Гладышева: не нужно оправдывать излишние траты
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Попытка договориться с собой никак не решит проблему и не исправит ситуацию. При необдуманных тратах и правда лучше себя „погрызть“, вернуться к адекватности и понять, что в январе тратить придется заметно меньше. Не нужны никакие оправдания, и самообман тоже не нужен», — цитирует Гладышеву News.ru.

Гладышева посоветовала проанализировать средства, чтобы избежать мучений впоследствии. По ее словам, возвращаться к реальности неприятно, но необходимо.

Ранее финансовый психолог Ксения Швецова рассказала URA.RU, как не потратить все деньги. Она отметила, что перед праздниками нужно планировать бюджет и расплачиваться наличными.

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