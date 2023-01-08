Психолог Гладышева: не нужно оправдывать излишние траты

«Попытка договориться с собой никак не решит проблему и не исправит ситуацию. При необдуманных тратах и правда лучше себя „погрызть“, вернуться к адекватности и понять, что в январе тратить придется заметно меньше. Не нужны никакие оправдания, и самообман тоже не нужен», — цитирует Гладышеву News.ru.