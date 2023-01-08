Секреты, как не потратить все деньги на праздниках

Длительные новогодние выходные традиционно связаны с большим количеством расходов: дети ждут подарков от Деда Мороза, родные и близкие также не против получить подарок, да и новогодний стол обходится в копеечку. Как не потратить все деньги в новогодние праздники, рассказала финансовый психолог Ксения Швецова, сообщает ИА DEITA.RU.

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Основной задачей в этом деле является планирование бюджета, отмечает специалист. Важно спланировать, сколько денег можно выделить на те или иные мероприятия и покупки. Однако небольшой секрет поможет расходовать средства ещё умереннее, пишет Ura.ru.

Речь идёт об использовании наличных средств. Психолог отмечает, что важно выстроить связь между разумом, телом и чувствами, когда телу понятны наличные деньги, ведь их обладатель держит их в руках, ощущает купюры и видит их. В случае с банковской картой же дело обстоит сложнее.

"Если человек видит только, что у него банковская карта в руках, то тело эти деньги не может осознать. И они как-то незаметно уходят", - отмечает Ксения Швецова, добавляя, что наличные деньги потратить сложнее.