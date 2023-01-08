Секреты, как не потратить все деньги на праздниках

Длительные новогодние выходные традиционно связаны с большим количеством расходов: дети ждут подарков от Деда Мороза, родные и близкие также не против получить подарок, да и новогодний стол обходится в копеечку. Как не потратить все деньги в новогодние праздники, рассказала финансовый психолог Ксения Швецова, сообщает ИА DEITA.RU.
Основной задачей в этом деле является планирование бюджета, отмечает специалист. Важно спланировать, сколько денег можно выделить на те или иные мероприятия и покупки. Однако небольшой секрет поможет расходовать средства ещё умереннее, пишет Ura.ru.
Речь идёт об использовании наличных средств. Психолог отмечает, что важно выстроить связь между разумом, телом и чувствами, когда телу понятны наличные деньги, ведь их обладатель держит их в руках, ощущает купюры и видит их. В случае с банковской картой же дело обстоит сложнее.
"Если человек видит только, что у него банковская карта в руках, то тело эти деньги не может осознать. И они как-то незаметно уходят", - отмечает Ксения Швецова, добавляя, что наличные деньги потратить сложнее.
Другим важным аспектом является обоснованность той или иной покупки. Иными словами, человек должен понять, действительно ли та или иная вещь необходима ему, или без неё вполне спокойно можно обойтись.