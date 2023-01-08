Как подготовиться к рабочим будням после новогодних праздников: советы эксперта

Более 30% людей испытывают стресс при возвращении на работу после праздников, передает ТАСС со ссылкой на замдиректора по научной работе Московского НИИ психиатрии – филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава России Роман Ахапкин.

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Он отметил, что совсем избежать стресса сложно – за каникулы люди привыкают дольше спать, больше общаться с родственниками и друзьями, чаще готовить или выходить на прогулки. Всегда смена привычного распорядка воспринимается нашим организмом как экстремальная ситуация.

Для минимизации стресса эксперт посоветовал в последние дни праздников вернуться к режиму будней. А накануне первого рабочего дня сделать зарядку и пораньше лечь спать. Также можно в первый день после новогодних каникул надеть более нарядную одежду или испечь пирог, чтобы угостить коллег.

«Такие мелочи поднимают настроение и дают нам силы», – добавил Ахапкин.

На первый рабочий день он рекомендовал запланировать что-нибудь приятное, например, прогулку в обеденный перерыв или покупку билетов в театр.