Как подготовиться к рабочим будням после новогодних праздников: советы эксперта

Более 30% людей испытывают стресс при возвращении на работу после праздников, передает ТАСС со ссылкой на замдиректора по научной работе Московского НИИ психиатрии – филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава России Роман Ахапкин.
Он отметил, что совсем избежать стресса сложно – за каникулы люди привыкают дольше спать, больше общаться с родственниками и друзьями, чаще готовить или выходить на прогулки. Всегда смена привычного распорядка воспринимается нашим организмом как экстремальная ситуация.
Для минимизации стресса эксперт посоветовал в последние дни праздников вернуться к режиму будней. А накануне первого рабочего дня сделать зарядку и пораньше лечь спать. Также можно в первый день после новогодних каникул надеть более нарядную одежду или испечь пирог, чтобы угостить коллег.
«Такие мелочи поднимают настроение и дают нам силы», – добавил Ахапкин.
На первый рабочий день он рекомендовал запланировать что-нибудь приятное, например, прогулку в обеденный перерыв или покупку билетов в театр.
Ранее врач превентивной медицины Мария Моржанаева рассказала, что празднование Нового года за столом с множеством закусок и спиртным чревато проблемами с кожей и обострением заболеваний.