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3 часа назад

Психиатр Нугаманова рассказала об отличиях депрессии от тревожного состояния

runews24.ruиещё 1

Основные различия заключаются в активности и последствиях.

Психиатр назвала отличия депрессии от тревожного состояния
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

В интервью для «Мосленты» психиатр реабилитационного центра Клиники доктора Исаева «Двойной Диагноз» Людмила Нугаманова рассказала об отличиях депрессии от тревожного состояния. По словам специалиста, главные различия заключены в активности и последствиях.

Депрессия вызывает у человека апатию, тогда как тревожное состояние характеризуется напряжением и взбудораженностью.

Психиатр также отметила, что есть существенные различия в способах мышления. В депрессивном состоянии ход мыслей может замедлиться. В некоторых случаях он вообще отсутствует. При этом в тревожном состоянии человек пытается «думать» много мыслей, но ни на одной из них он не может сосредоточиться.

Однако и тревожное состояние, и депрессию необходимо лечить. В состоянии тревоги человек испытывает бессонницу, теряет работоспособность. Главной угрозой при депрессии является вероятность суицида.

Психология,
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