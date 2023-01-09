Психиатр назвала отличия депрессии от тревожного состояния

В интервью для «Мосленты» психиатр реабилитационного центра Клиники доктора Исаева «Двойной Диагноз» Людмила Нугаманова рассказала об отличиях депрессии от тревожного состояния. По словам специалиста, главные различия заключены в активности и последствиях.

Психиатр также отметила, что есть существенные различия в способах мышления. В депрессивном состоянии ход мыслей может замедлиться. В некоторых случаях он вообще отсутствует. При этом в тревожном состоянии человек пытается «думать» много мыслей, но ни на одной из них он не может сосредоточиться.