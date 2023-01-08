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1 час назад

Стресс и цинизм. Нелюбимая работа сулит проблемы с психикой

Секрет Фирмы

Если постоянно заниматься нелюбимым делом, то рано или поздно, это может закончиться серьёзными психологическими проблемами. По словам руководителя психологической помощи онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Татьяны Исраелян, в первую очередь, нелюбимая работа может привести к выгоранию — проблеме, от которой сегодня страдают большое количество людей по всему миру.

Стресс и цинизм. Нелюбимая работа сулит проблемы с психикой
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Для выгорания характерно отторжение от работы и нежелание — вплоть до физического дискомфорта — выполнять рабочие задачи. Выгоревший человек постоянно в плохом настроении, у него наблюдается упадок сил и невнимательность. У некоторых даже снижается иммунитет.

«Нелюбимая работа может привести к росту стресса и тревоги, что влияет на состояние организма. Развивается бессонница, может измениться пищевое поведение, снижается концентрация внимания. Также стресс может спровоцировать развитие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, шаблонно воспринимаемые как помогающие расслабиться», — отметила врач.

Ещё один минус нелюбимой работы — развитие у человека цинизма. Исраелян отметила, что такой сотрудник отказывается сделать что-то дополнительно («мне за это не платят»), да и вообще перестаёт видеть смысл в своей работе.

«Теряется понимание целей выполнения тех или иных задач, ценности результата, возникает ощущение, что работа не приносит никакой пользы. Помимо этого, нелюбимая работа может оказывать влияние на самооценку человека, веру в собственные силы», — резюмировала эксперт.

Психология,
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