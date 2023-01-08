Стресс и цинизм. Нелюбимая работа сулит проблемы с психикой

Если постоянно заниматься нелюбимым делом, то рано или поздно, это может закончиться серьёзными психологическими проблемами. По словам руководителя психологической помощи онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Татьяны Исраелян, в первую очередь, нелюбимая работа может привести к выгоранию — проблеме, от которой сегодня страдают большое количество людей по всему миру.

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Для выгорания характерно отторжение от работы и нежелание — вплоть до физического дискомфорта — выполнять рабочие задачи. Выгоревший человек постоянно в плохом настроении, у него наблюдается упадок сил и невнимательность. У некоторых даже снижается иммунитет.

«Нелюбимая работа может привести к росту стресса и тревоги, что влияет на состояние организма. Развивается бессонница, может измениться пищевое поведение, снижается концентрация внимания. Также стресс может спровоцировать развитие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, шаблонно воспринимаемые как помогающие расслабиться», — отметила врач.

Ещё один минус нелюбимой работы — развитие у человека цинизма. Исраелян отметила, что такой сотрудник отказывается сделать что-то дополнительно («мне за это не платят»), да и вообще перестаёт видеть смысл в своей работе.