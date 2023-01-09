Как избавиться от нелюбимой работы и найти свое призвание

Нередко бывает так, что на работу ходишь на автомате. И ведь грех жаловаться: деньги платят, условия приемлемые, склочного шефа и потерпеть можно. Главное — стабильность. Но удовольствия от неё — ноль. И вот в один момент вдруг понимаешь — дальше я так не могу. И тут берёт верх страх неизвестности, ведь лет-то уже много и начинать что-то новое очень рискованно. Но найти своё призвание можно всегда, уверена семейный психолог Наталья Наумова.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам специалиста, нелюбимая работа чаще всего становится следствием психологических проблем, которые случались ещё в детском возрасте.

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«Если человек находит себе работу, в которой он чувствует себя неудачником, неуспешным, ощущает злость, тоску, раздражение, значит, работа выбрана исходя из детского триггера. Есть детское переживание, детская боль, которую нужно испытывать вновь и вновь. Это нужно осознавать, искать, где в детстве было похожее чувство, и там за себя "зацепиться"», — пояснила психолог.

Наумова обратила внимание, что поведение родителей довольно сильно влияет на человека в детстве. Так что они тоже могли сыграть свою роль в формировании этого триггера. Нередко бывает так, что в детстве человеку не давали возможности выбора, причём из благих побуждений.

«Большое значение имеет даже не то, что делали родители, а то, как это ребёнок воспринимал. Поэтому родителей не критикуем. Когда человеку исполняется 18 лет, это хорошая новость, чтобы начать принимать собственные решения без оглядки на то, что кто-то когда-то нам что-то не додал», — добавила психолог.

И всё же, как найти именно своё призвание? В идеале людям в тупике лучше пройти этот путь с психологом. Однако это не всегда возможно.

Во взрослом возрасте крайне важно спрашивать себя, чего конкретно хочется от жизни. Также необходимо ставить перед собой цели на ближайшие годы. Только после этого человек сможет выбрать правильный путь.

«Нужно думать, что необходимо делать для получения успеха. Таким образом человек может начать любить ту работу, которая у него есть, или отучиться на профессию мечты и начать работать в том направлении. Оба варианта прекрасны, самое главное — наше восприятие», — заключила психолог.