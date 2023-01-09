Психолог рассказал, как правильно поставить цели на год

Грамотное планирование — половина успеха. Это касается не только краткосрочных задач, но и целей на перспективу. Когда впереди целый год, хочется задать какие-то векторы, по которым предстоит двигаться следующие 12 месяцев. Как составить личный годовой план так, чтобы в конце года не переживать о несбывшемся, рассказал психолог Евгений Идзиковский.

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Новая должность, отпуск на море, машина и квартира — это, конечно, хорошо. Однако надо быть реалистами: чтобы исполнить это всё в рамках одного года с нуля, нужно ну очень сильно постараться. От желания достигнуть всего и сразу лучше отказаться, посоветовал специалист.

По его словам, вместо кучи целей лучше выбрать одну, самую важную для вас. Это то, что вдохновляет и обещает перемены к лучшему. Важные условия: цель должна быть выполнимой и у вас должно быть всё необходимое для её реализации.

Определились с целью? Теперь подумайте о промежуточных итогах. К чему вы хотите прийти через полгода. С учётом этого нужно определять задачи на более короткие дистанции: три месяца, месяц и неделю вперёд.

Суть такого планирования в том, чтобы вы не перенапряглись и не выгорели в погоне за своей мечтой. Планирование равномерно распределяет нагрузку и облегчает процесс воплощения желаемого.

Однако только постановки целей будет недостаточно, чтобы ваше главное желание исполнилось. К этому придётся методично идти. По словам психолога, чтобы уверенно продвигаться вперёд, нужно находить для своей цели хотя бы 30–60 минут в день.