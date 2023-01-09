Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+4° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Путь к сбыче мечт. Психолог рассказал, как правильно поставить цели на год

Секрет Фирмы

Грамотное планирование — половина успеха. Это касается не только краткосрочных задач, но и целей на перспективу. Когда впереди целый год, хочется задать какие-то векторы, по которым предстоит двигаться следующие 12 месяцев. Как составить личный годовой план так, чтобы в конце года не переживать о несбывшемся, рассказал психолог Евгений Идзиковский.

Психолог рассказал, как правильно поставить цели на год
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Новая должность, отпуск на море, машина и квартира — это, конечно, хорошо. Однако надо быть реалистами: чтобы исполнить это всё в рамках одного года с нуля, нужно ну очень сильно постараться. От желания достигнуть всего и сразу лучше отказаться, посоветовал специалист.

По его словам, вместо кучи целей лучше выбрать одну, самую важную для вас. Это то, что вдохновляет и обещает перемены к лучшему. Важные условия: цель должна быть выполнимой и у вас должно быть всё необходимое для её реализации.

Определились с целью? Теперь подумайте о промежуточных итогах. К чему вы хотите прийти через полгода. С учётом этого нужно определять задачи на более короткие дистанции: три месяца, месяц и неделю вперёд.

Суть такого планирования в том, чтобы вы не перенапряглись и не выгорели в погоне за своей мечтой. Планирование равномерно распределяет нагрузку и облегчает процесс воплощения желаемого.

Однако только постановки целей будет недостаточно, чтобы ваше главное желание исполнилось. К этому придётся методично идти. По словам психолога, чтобы уверенно продвигаться вперёд, нужно находить для своей цели хотя бы 30–60 минут в день.

«Конечно, вы можете заниматься и больше, если позволяют время и силы. Но эта норма минимизирует риск неудачи. Не забывайте раз в неделю отслеживать результаты и проверять, насколько успешно вы действуете», — сказал эксперт «Мосленте».

Психология,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители