Названы черты личности человека, с которым трудно дружить

Психологи из Берлинского университета имени Гумбольдта установили, что нарциссическое соперничество сильно ухудшает дружеские отношения между людьми. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Social and Personal Relationships.

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Дружеские отношения играют важную роль в жизни человека, делая его более счастливым и удовлетворяя потребность в принадлежности к какой-то группе. Однако отношения нужно поддерживать, иначе они перестают удовлетворять человека. Поведение, которое поддерживает дружбу и межличностные отношения в целом, включает в себя оказание поддержки, самораскрытие, совместное времяпрепровождение и конструктивное решение проблем. Будучи нормальным для большинства, такое поведение может быть довольно сложным для людей с ярко выраженными нарциссическими чертами характера, считают исследователи.

«Когда нарциссы впервые знакомятся с кем-то, они, как правило, очаровательны, уверены в себе и интересны (это называется нарциссическое восхищение), но в долгосрочной перспективе их поведение быстро меняется на эгоистичное, бесчувственное и агрессивное (нарциссическое соперничество). Это создает очень слабую основу для построения долгосрочных отношений», – объяснили ученые.

Исследователи хотели выяснить, какие именно нарциссические черты негативно влияют на дружбу. Для этого они набрали 831 добровольца. Все участники прошли оценку нарциссических черт и качества дружбы.