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1 час назад

Психологи назвали черты личности человека, с которым трудно дружить

Газета.Ru

Психологи из Берлинского университета имени Гумбольдта установили, что нарциссическое соперничество сильно ухудшает дружеские отношения между людьми. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Social and Personal Relationships.

Названы черты личности человека, с которым трудно дружить
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Дружеские отношения играют важную роль в жизни человека, делая его более счастливым и удовлетворяя потребность в принадлежности к какой-то группе. Однако отношения нужно поддерживать, иначе они перестают удовлетворять человека. Поведение, которое поддерживает дружбу и межличностные отношения в целом, включает в себя оказание поддержки, самораскрытие, совместное времяпрепровождение и конструктивное решение проблем. Будучи нормальным для большинства, такое поведение может быть довольно сложным для людей с ярко выраженными нарциссическими чертами характера, считают исследователи.

«Когда нарциссы впервые знакомятся с кем-то, они, как правило, очаровательны, уверены в себе и интересны (это называется нарциссическое восхищение), но в долгосрочной перспективе их поведение быстро меняется на эгоистичное, бесчувственное и агрессивное (нарциссическое соперничество). Это создает очень слабую основу для построения долгосрочных отношений», – объяснили ученые.

Исследователи хотели выяснить, какие именно нарциссические черты негативно влияют на дружбу. Для этого они набрали 831 добровольца. Все участники прошли оценку нарциссических черт и качества дружбы.

Результаты показали, что нарциссическое соперничество приводит к более негативному опыту в социальных отношениях. Как нарциссическое восхищение, так и соперничество были связаны с более высоким уровнем конфликта в дружбе, и уровень конфликта в среднем не менялся в течение годичного периода исследования. Это означает, что предполагаемый конфликт не обязательно приводил к разрыву отношений.

Психология,
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