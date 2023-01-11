Как вернуться в рабочий ритм после новогодних праздников

После длинных праздничных выходных россияне возвращаются к работе. Эксперты hh.ru собрали несколько советов, которые помогут сделать это максимально комфортно.

Фото: СОВА СОВА

1. Отложите ответственные дела на потом

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Этот метод часто используют преподаватели. Первое занятие после каникул они начинают с личной истории, шутки или другого отвлеченного разговора. Уже через 10 минут студенты сконцентрированы и готовы к работе. Так же можно начать день и на работе. Сначала следует пообщаться с коллегами, тогда получится переключить внимание и настроиться на работу. Кроме того, сложные задачи лучше перенести с первой недели, так как человеку нужно время, чтобы вернуться в рабочий ритм и пережить стресс от смены образа жизни.

2. Начните планировать отпуск

После эмоционально насыщенных праздников настроение падает, нарушается режим сна и питания, а солнца до сих пор нет. Чтобы поднять настроение, нужно начать планировать отпуск. Для начала можно забронировать даты в отделе кадров и решить, куда поехать. Так, раннее бронирование не только воодушевляет, но и помогает сэкономить на билетах и отелях. Отмечается, что предвкушение новых каникул вдохновляет и помогает пережить дни после праздников.

3. Пейте больше воды

Неограниченное количество еды, алкоголя и сладостей оставляет тяжёлый след в организме. Однако не стоит после праздников сразу садиться на диету. Так появится больше поводов для расстройства и раздражения. Поэтому для начала стоит попробовать следить за потреблением воды.

4. Начните реализовывать планы на год

В последнее время люди стали чаще подводить итоги года и составлять планы на будущий. Впереди целых 12 месяцев, чтобы добиться результатов в любой деятельности. Однако стоит правильно сформулировать цели, чтобы планы на год не оказались под угрозой. Так, долгосрочные желания лучше превратить в привычку и как можно скорее браться за дело. Например, больше читать, ходить в спортзал или выучить английский, так как у этих целей нет сроков и критериев выполнения.

5. Не переусердствуйте

В новом году можно пересмотреть режим своей жизни и сделать шаги к балансу работы и отдыха.

начните ложиться, вставать и принимать пищу в одно и то же время, старайтесь не нарушать это расписание даже в выходные;

откажитесь от плотного обеда, обычно после него часто клонит в сон, а лучше питайтесь дробно и разделите большой прием пищи на 2-3 маленьких;

не злоупотребляйте кофе;

не пейте алкоголь ради расслабления после тяжелого рабочего дня;

по утрам делайте зарядку, а в течение дня устраивайте себе перерывы не только для приема пищи;

двигайтесь, делайте гимнастику, упражнения для глаз, гуляйте;

не увлекайтесь многозадачностью и не делайте сверхурочную работу нормой, избегайте ненужной переработки;

подумайте о переменах в жизни, если не можете больше существовать в прежнем режиме, ищите работу, которая позволит оставлять время на себя. Например: