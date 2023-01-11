Как вернуться в рабочий ритм после новогодних праздников

После длинных праздничных выходных россияне возвращаются к работе. Эксперты hh.ru собрали несколько советов, которые помогут сделать это максимально комфортно.
Этот метод часто используют преподаватели. Первое занятие после каникул они начинают с личной истории, шутки или другого отвлеченного разговора. Уже через 10 минут студенты сконцентрированы и готовы к работе. Так же можно начать день и на работе. Сначала следует пообщаться с коллегами, тогда получится переключить внимание и настроиться на работу. Кроме того, сложные задачи лучше перенести с первой недели, так как человеку нужно время, чтобы вернуться в рабочий ритм и пережить стресс от смены образа жизни.
После эмоционально насыщенных праздников настроение падает, нарушается режим сна и питания, а солнца до сих пор нет. Чтобы поднять настроение, нужно начать планировать отпуск. Для начала можно забронировать даты в отделе кадров и решить, куда поехать. Так, раннее бронирование не только воодушевляет, но и помогает сэкономить на билетах и отелях. Отмечается, что предвкушение новых каникул вдохновляет и помогает пережить дни после праздников.
Неограниченное количество еды, алкоголя и сладостей оставляет тяжёлый след в организме. Однако не стоит после праздников сразу садиться на диету. Так появится больше поводов для расстройства и раздражения. Поэтому для начала стоит попробовать следить за потреблением воды.
В последнее время люди стали чаще подводить итоги года и составлять планы на будущий. Впереди целых 12 месяцев, чтобы добиться результатов в любой деятельности. Однако стоит правильно сформулировать цели, чтобы планы на год не оказались под угрозой. Так, долгосрочные желания лучше превратить в привычку и как можно скорее браться за дело. Например, больше читать, ходить в спортзал или выучить английский, так как у этих целей нет сроков и критериев выполнения.
В новом году можно пересмотреть режим своей жизни и сделать шаги к балансу работы и отдыха.
Отмечается, что перегрузки плохо влияют на внимание. Так, чтобы хорошо работать, нужно хорошо и отдыхать. При этом речь идёт не только о выходных и отпусках.