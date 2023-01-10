Может ли женщина решить все задачи с помощью гипноза

Гипноз известен многим как метод воздействия на подсознание человека, способ борьбы со страхами и проблемами. Количество сторонников этого метода не меньше, чем людей полностью отрицающих его. Но интерес к этому направлению в России растет, а значит и эффективность от его применения тоже высока. Что такое гипноз на самом деле, и чем он может помочь современным женщинам, рассказала гипнокоуч и специалист по нейротехнологиям Юлия Че.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Истоки гипноза

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Гипноз известен более 3 тысяч лет. Он применялся как метод воздействия на психику и в качестве замены анестезии еще в древнем Египте. Гипноз активно изучали исследователи Европы с 1700 годов. А самым известным сторонником гипнотерапии был социолог Зигмунд Фрейд. Он использовал его как способ концентрации внимания пациента на «корень» волнующей его проблемы.

Во Франции гипноз стал лекарством от многих заболеваний благодаря аристократу Маркизу де Пюйсегюр. Он признавался, что ему удавалось помочь людям излечиться от лихорадки, головных болей. Владимир Бехтерев, русский и советский психиатр, помогал при помощи внушений избавляться пациентам от алкогольной зависимости. О силе гипноза в медицине так же писал советский психиатр Константин Платонов.

Как работает гипноз

Многие сравнивают гипнотическое состояние со сном. Но на самом деле, это состояние крайней концентрации на чем-то одном — на мысли, действии. Так его описал английский врач Джеймс Брэйд еще в 1842 году, заметив изменившееся состояние пациентов при фиксации взгляда на блестящем предмете. Тогда он обозначил явление греческим словом «gipnos» (по-гречески читается как «ипно»). В состоянии гипноза вы отрешаетесь от окружающего мира. Если сказать совсем грубо, почти каждый человек «витающий в облаках» пребывает в таком состоянии: сидя у компьютера в офисе, у телеэкрана дома. Это оно. Только в этом состоянии вся сила вашей мысли сфокусирована на каком-то вопросе, какой-то одной теме.

Что происходит в этот момент

Гипноз действительно влияет на работу мозга, поскольку все ресурсы и сила мысли направляются в одну точку — в одну цель. Если в этот момент просканировать на аппарате МРТ работу вашего головного мозга, то можно увидеть:

активность передней поясной коры головного мозга, клетки, связывающие ее с сетью пассивного режима работы мозга, нейроны, работающие в этих же областях.

Интересно то, что гипноз максимально активизирует ту часть клеток, что отвечает за контроль над телом. К такому выводу пришли нейрофизиологи из Стэнфорда во время исследований 500 добровольцев на аппарате МРТ. Они поделились, что полученные данные помогут разработать новую методику воздействия на бессознательные реакции организма при помощи магнитных полей, а это поможет бороться с болевыми ощущениями и психическими расстройствами.

Чем гипноз может быть полезен

Саморазвитие — за этим в основном приходят на гипно-сессии девушки и женщины. Кому-то нужно быстро убрать страхи и травмы из прошлого, чтобы начать свой бизнес успешно. Кому-то важно стать лидером, кому-то — лучшей версией себя. А для кого-то в приоритете поиск идеального во всех отношениях романтичного партнера. Преград нет, и все возможно.

«Я работала в индивидуальной гипно-сессии с клиенткой, первой ее задачей было — избавление от положения жертвы. Она трудилась в крупной компании и претендовала на должность руководителя отдела. Но в силу привычки слишком часто уступала коллегам. В состоянии максимального расслабления сфокусировала ее на причины и выяснилось, что ей крайне мешает — она с детства стеснялась своей фигуры. Поэтому следующей целью стало уменьшение лишнего веса при помощи гипносессий в кратчайшие сроки», — рассказывает Юлия.

Почему нам вообще приходится прибегать к изменению своего мышления

Почему наша жизнь не всегда нас радует? Наше мышление всегда нас бережет. И, например, если вы полная, без денег, и без отношений, значит, ваше мышление считает именно это для вас безопасным и комфортным. Может быть, вам было 2 года или 7-12 лет и вы что-то услышали или пережили, затем приняли решения исходя из прожитой ситуации. Но по итогу это решение забылось, ушло дальше в подсознание, а вы продолжали действовать «на автомате» исходя из того прошлого опыта. Из-за возможно неверно сделанного вывода. Не осознавая по сути, почему вы поступаете так, реагируете так.

Задача гипносессии выявить корень проблем и показать подсознанию, как именно вы хотите жить сейчас. Нужна новая работа, хотите открыть свой маленький бизнес, решили развестись или приняли решение переехать в другую страну — нужно заменить старые установки на новые в состоянии разговорного или эриксоновского гипноза. То есть в состоянии пониженной критики и максимальной релаксации. И здесь вас ждет удивительное приключение и потрясающие результаты, которые последуют затем, после перепрограммирования.

Может ли гипноз не сработать

Если вы считаете, что не поддаетесь гипнозу, скорее всего вы были в руках артиста-гипнотизера. И поскольку вы умная женщина, вы сознательно решили не поддаваться гипнозу, конечно, поэтому его трюки на вас не подействовали. Прежде всего, работать нужно с гипнокоучем, в результатах работы которого вы уверены, чья персона вам приятна. Тогда шансы получить желаемое резко возрастают. Самое важное — умение расслабляться, чему и учатся на гипносессиях. Это не сразу всем легко дается — трудно перестать думать о посуде в раковине или о предстоящей домашней работе своего ребенка. Замечено, что чем выше уровень IQ, тем проще женщине удается расслабиться и подключиться к собственным скрытым ресурсам мышления. Важно понимать, что в гипнотическом состоянии вы не теряете память или сознание, в гипнозе вы всегда все держите под контролем, все слышите и все помните. Задача, собственно и заключается в том, чтобы научить вас пользоваться своими скрытыми ресурсами и без гипнолога. И, освоив инструменты саморегуляции, разрешить все те запросы, которые сегодня вам, вероятно, мешают получить желаемые результаты в жизни, карьере, бизнесе, отношениях с близкими.

Из состояния релаксации, человек переходит к работе со своим подсознанием. Опытный специалист дает возможность найти, увидеть и перепрожить все те моменты, которые могли негативно повлиять на поведение, решения, убеждения. Человек сам решает, что для него хорошо, что плохо, что он хочет изменить, что оставить прежним — это личное решение. Люди под гипнозом сами просматривают и находят те события, которые негативно их запрограммировали. А далее гипнокоуч дает следующий пул вопросов, которые позволяют женщине или мужчине перепрограммировать все так, как им хочется. Здесь не может быть ошибок, не получится сделать что-то не так.

Гипноз всегда оказывает побочные действия!

Карьера, увеличение дохода, рост бизнеса или создание отношений — через гипноз можно выявить любые блоки и наладить желаемую сферу. Вы просто перенастраиваете свое мышление и неосознанно начинаете действовать по-другому. Естественно, вы получаете другие результаты. Но нет, ноги, руки или зубы новые не вырастут. Однако многие после гипносессий замечали, что улучшается цвет лица, разглаживаются мимические морщины, ярче становятся глаза, губы, четче контуры лица и фигуры. В среднем, за время гипно-сессии, организм затрачивает 400-600 ккал. за 20 минут. Попробуйте столько набегать на дорожке в зале — понадобится 1 час усилий. Гипноз стал инструментом воздействия на восприятие и поведение человека. И если не брать в расчет частные случаи применения гипноза в медицине, то больше распространение метод получил в части психотерапии, а ныне — и гипно-коучинга.

На что похоже состояние в гипнозе

Первое впечатление, со слов клиентов, сначала очень похоже на медитацию, только глубже расслабляется тело. При этом ваш ум, мышление, находится в спокойствии и ожидает команды. Но вы вряд ли услышите голоса. Подсознание не имеет речевого аппарата, оно покажет вам кино, картинки с эмоциями и звуками, запахами и вкусом.

«Был один случай в моей практике. Клиентка при запросе о новых отношениях вдруг видит картинку, как она берет ягоду клубники из лотка в магазине. Она узнает, у нее есть ясное знание, какой именно это магазин, какое время суток. И вот она видит, что держит в руках клубнику и понимает, ей нужно обязательно купить себе клубники и съесть ягоду по дороге домой из магазина. Все это она видит в гипнотическом состоянии. Она так и сделала, отправилась в этот магазин. В результате, на кассе, уже в реальности, ее клубнику оплачивает мужчина по ошибке кассира. И пока они ждут, когда сотрудники разберутся с ошибкой, знакомятся. Он дарит ей клубнику, получает номер телефона, приглашает на кофе. Мы не знаем поженились ли они уже, но отношения есть, это мы знаем точно. Можно считать совпадением, можно верить в чудо, можно считать, что это самовнушение. Факт — женщина хотела отношений и получила их. Она шла домой и ела клубнику, она была ошарашена, удивлена, и буквально закусывала клубникой, потому что чувствовала себя легкой, слегка под шафе от счастья», — рассказывает Че.