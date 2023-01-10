Психолог предупредила об опасности трудоголизма

Об опасности трудоголизма предупредила россиян психолог и коуч Юнона Беликова. В беседе с «Мослентой» она перечислила признаки зависимости человека от работы и назвала методы борьбы с ней.

Фото: Мослента Мослента

«Очень часто трудоголизм становится побочным эффектом интереса. Сначала у человека вспыхивает искра, он хочет во что бы то ни стало добиться своего, реализовать идею, его заряжает бешеный ритм жизни, вдохновляет собственная продуктивность и ее первые плоды, а потом это перерастает в настоящую зависимость», — заявила Беликова.

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Человек не замечает, как начинает выполнять многоо бессмысленной работы, больше не даюшей ему ни роста в деньгах, ни удовлетворения, отметила эксперт. «Достигатору кажется, что нужно делать все больше и больше, ведь однажды именно это помогло ему вырасти. На самом деле это лишь заводит в тупик», — сказала она. Коуч пояснила: то, что помогало на одном этапе роста, тормозит на следующем.

«Чтобы расти, нужно вовремя менять стратегии. Иногда нужно замедлиться, чтобы потом ускориться. Иногда нужно отдохнуть так, чтобы "тошнило" от отдыха и хотелось делать, действовать, творить», — заявила собеседница «Мосленты».

Трудоголизм не стоит путать с ненормированным графиком, когда человек работает слишком много не по своей воле, а потому что того требует начальство, подчеркнула Беликова. Она перечислила признаки зависимости от работы.

«В первую очередь это преследующее чувство стыда и невыполненного долга, когда вы не работаете, навязчивые мысли о поставленных задачах во время отдыха, постоянное желание превзойти ожидания начальника, подписчиков в соцсетях и вообще всех окружающих», — рассказала психолог.

К числу признаков трудоголизма она отнесла отсутствие времени на общение с семьей, на спорт и на любимые хобби, а также постоянные мысли о нехватке времени для достижения нужного результата и непонимание основных целей выполняемой работы.

«Всем людям, особенно тем, кому по работе поступает огромное количество информации, просто необходимо время для ее "переваривания". Ни у кого же не возникает желания съесть большую порцию еды сразу после плотного обеда», — провела аналогию собеседница «Мосленты».

По словам Беликовой, для победы над трудоголизмом, для достижения большего количества целей без перегруза необходимо планировать свой день и записывать, сколько времени было потрачено на то или иное дело. «Не забудьте включить в список время, проведенное над обдумыванием той или иной задачи, а также время, потраченное на чтение новостей и соцсети. Изучая список в конце дня, вы будете отчетливо видеть, куда ушло время и почему его не хватило, к примеру, на общение с близкими», — заметила специалист.

Психолог также посоветовала не бежать от грусти, скуки и эмоций.

«Они нам о чем-то говорят. Игнорируя их, мы движемся к неврозу и выгоранию. Иногда мы загружаем себя работой именно с той целью, чтобы не чувствовать грусть или тоску, чтобы не оставаться наедине с самим собой», — отметила она.

Беликова призвала обязательно оставлять время в графике для спорта, который наилучшим образом помогает разгрузить голову, и для абсолютного бездействия. «Попробуйте почувствовать счастье от того, что можете ничего не делать и ни о чем не думать хотя бы 15 минут в день. Насладитесь моментом. Смотрите на снежинки или на облака, на птицу или пробегающую мимо собаку. Кайфаните от наблюдения за окружающим миром», — предложила эксперт.

«Если в вашем окружении есть люди, которые уже сумели и деньги заработать, и время на себя найти, общайтесь с ними больше, вдохновляйтесь их примером и не стесняйтесь расспрашивать о том, как они достигли успеха», — дала еще одну рекомендацию специалист. Юнона Беликова

Коуч также порекомендовала найти дело, которое помогает отключаться от мыслей о рабочих вопросах и обязательно включить его в свое расписание. Это может быть лепка из глины, рисование, игра на музыкальном инструменте, просмотр фильма или юмористического шоу.