Как нельзя общаться с родственниками мужа

В то время, как одни женщины с первой встречи вливаются в семью мужа, для других любое застолье с родственниками партнера чревато нервным срывом.

Фото: Кадр из фильма "Предложение" Кадр из фильма "Предложение"

Подробнее о том, как не стоит общаться с близкими супруга, чтобы не усугублять отношения с ними – в материале "Рамблера".

Идти на прямой конфликт

Показательное выяснение отношений едва ли к приведет к желаемому исходу. Вероятнее всего, вы разругаетесь как с родственниками, так и с супругом. Если вас что-то не устраивает в поведении семьи мужа, попробуйте для начала обсудить это с партнером и попросить его поговорить с родственниками. У мужа больше шансов достучаться до своих близких. Кроме того, он наверняка знает необходимые рычаги давления.

Игнорировать бестактность

Продолжая игнорировать колкие замечания в свою сторону, вы не проявляете выдержку, а лишь накапливаете агрессию внутри себя, которая рано или поздно выльется в масштабный конфликт. Вместо этого научитесь выстраивать личные границы и пресекать все неприятные реплики родни. Поначалу им может это не понравиться, но со временем они откажутся от такой модели поведения, поскольку не найдут в вас желаемого отклика.

Хамить

Отвечать хамством на хамство – не лучший выход. Это лишь подливает масла в огонь и греет душу любителям конфликтов. Гораздо лучше будет, если вы ответите элегантно и неожиданно. Например, на непрошеное замечание о том, что вы поправились, можно добродушно сказать: "Спасибо, я как раз хотела набрать несколько лишних кило".

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