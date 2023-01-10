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1 час назад

Исследование: о чём люди жалеют чаще всего

Ferra.ru

Американский писатель и журналист Дэниел Пинк составил базу данных сожалений, которыми поделились пользователи социальных сетей со всего мира. Таким образом он решил проанализировать закономерности и найти способы жить более полноценной жизнью.

Исследование: о чем люди жалеют чаще всего
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам Пинка, наиболее часто люди жалеют о неспособности найти контакт с другими людьми, особенно в отношениях, которые закончились. На основе полученных данных он сформулировал собственное правило для минимизации сожалений: всегда протягивайте руку помощи, когда думаете, стоит ли кому-то помочь.

Отетим, что данную идею подтверждает и исследование, проведённое Питтсбургским университетом. Оно, в свою очередь, показало, что установление контактов с друзьями, знакомыми или даже бывшими коллегами оказывает значительное влияние на человека. Даже если контакт был коротким.

Результаты исследования показывают, что если ситуация не является явно токсичной или оскорбительной, всегда стоит протянуть руку помощи другим людям.

Психология,Дэниел Пинк,
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