Исследование: о чем люди жалеют чаще всего

Американский писатель и журналист Дэниел Пинк составил базу данных сожалений, которыми поделились пользователи социальных сетей со всего мира. Таким образом он решил проанализировать закономерности и найти способы жить более полноценной жизнью.

По словам Пинка, наиболее часто люди жалеют о неспособности найти контакт с другими людьми, особенно в отношениях, которые закончились. На основе полученных данных он сформулировал собственное правило для минимизации сожалений: всегда протягивайте руку помощи, когда думаете, стоит ли кому-то помочь.

Отетим, что данную идею подтверждает и исследование, проведённое Питтсбургским университетом. Оно, в свою очередь, показало, что установление контактов с друзьями, знакомыми или даже бывшими коллегами оказывает значительное влияние на человека. Даже если контакт был коротким.