Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+1° в 
USD 70.30EUR 75.08
Войти в почту
2 часа назад

4 вещи, о которых вам никогда не расскажет мужчина

WomanHit.ru

Ваш любимый будет молчать до последнего.

4 вещи, о которых вам никогда не расскажет мужчина
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Вы думали, страшные тайны есть только у вашей подруги? А как насчет вашего мужчины?

Видео дня

По статистике, около 90% имеют секреты, о которых не знает их женщина, и нет, они не так ужасны, как вам кажется, просто мужчине трудно признаться в этом именно женщине. Но психологи все же приоткрыли завесу тайны.

Мужчина хочет получать от вас комплименты

Каким бы сильным и уверенным не был ваш мужчина, он хочет слышать в свой адрес комплименты от своей любимой женщины. При этом мужчина страшно боится осуждения, ведь в нашем обществе не принято сильно хвалить мужчину, особенно за его внешние данные, а потому он будет упорно молчать. Не скупитесь на приятные слова в адрес своего любимого, он будет на седьмом небе от счастья.

У него есть интимные проблемы, о которых вам не стоит знать

Конечно, речь не о ЗППП, которые скрывает ваш благоверный, в этом случае он просто обязан вам рассказать, но мы говорим о небольших «провалах», которые в глазах мужчины являются настоящей катастрофой, а потому он никогда не признается своей женщине, что с ним в принципе такое случалось.

Сексуальные провалы навсегда останутся между мужчиной и женщиной, которая стала свидетельницей его неудачи, даже не пытайтесь задавать ему такой вопрос, он все равно не ответит.

Ему не так часто нужен секс, как вам кажется

Мы все часто слышим о том, насколько мужчины озабочены сексом, и в каком-то смысле это действительно так, ведь чем моложе мужчина, тем чаще его посещают мысли о сексе, который является для него настолько же естественным, как и прием пищи. Осуждать его за такие мысли не стоит, но и ожидать полной боевой готовности также не стоит. Современный ритм жизни сильно сказывается на желаниях даже самого сексуально активного мужчины, а потому даже альфа-самцу нужна передышка.

Естественно, он будет делать вид, что без секса он не представляет свою жизнь.

У него есть страх, о котором вам не стоит знать

Даже лучшие друзья вашего мужчины могут не знать о страхах, которые преследуют мужчину. Это может быть что угодно, вплоть до боязни оставаться в темноте, вот только женщина вряд ли об этом узнает.

Принято считать, что мужчина должен быть бесстрашен и уверен в себе, а потому даже столкнувшись лицом к лицу со своим страхом, мужчина будет делать вид, что все нормально, хотя в душе его может все перевернуться.

Психология,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители