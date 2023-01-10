4 вещи, о которых вам никогда не расскажет мужчина

Ваш любимый будет молчать до последнего.

Вы думали, страшные тайны есть только у вашей подруги? А как насчет вашего мужчины?

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По статистике, около 90% имеют секреты, о которых не знает их женщина, и нет, они не так ужасны, как вам кажется, просто мужчине трудно признаться в этом именно женщине. Но психологи все же приоткрыли завесу тайны.

Мужчина хочет получать от вас комплименты

Каким бы сильным и уверенным не был ваш мужчина, он хочет слышать в свой адрес комплименты от своей любимой женщины. При этом мужчина страшно боится осуждения, ведь в нашем обществе не принято сильно хвалить мужчину, особенно за его внешние данные, а потому он будет упорно молчать. Не скупитесь на приятные слова в адрес своего любимого, он будет на седьмом небе от счастья.

У него есть интимные проблемы, о которых вам не стоит знать

Конечно, речь не о ЗППП, которые скрывает ваш благоверный, в этом случае он просто обязан вам рассказать, но мы говорим о небольших «провалах», которые в глазах мужчины являются настоящей катастрофой, а потому он никогда не признается своей женщине, что с ним в принципе такое случалось.

Сексуальные провалы навсегда останутся между мужчиной и женщиной, которая стала свидетельницей его неудачи, даже не пытайтесь задавать ему такой вопрос, он все равно не ответит.

Ему не так часто нужен секс, как вам кажется

Мы все часто слышим о том, насколько мужчины озабочены сексом, и в каком-то смысле это действительно так, ведь чем моложе мужчина, тем чаще его посещают мысли о сексе, который является для него настолько же естественным, как и прием пищи. Осуждать его за такие мысли не стоит, но и ожидать полной боевой готовности также не стоит. Современный ритм жизни сильно сказывается на желаниях даже самого сексуально активного мужчины, а потому даже альфа-самцу нужна передышка.

Естественно, он будет делать вид, что без секса он не представляет свою жизнь.

У него есть страх, о котором вам не стоит знать

Даже лучшие друзья вашего мужчины могут не знать о страхах, которые преследуют мужчину. Это может быть что угодно, вплоть до боязни оставаться в темноте, вот только женщина вряд ли об этом узнает.