Мечтать не вредно: 5 правил, как строить планы на год

В новогодние праздники многие из нас не только доедали салаты, но и составляли планы на наступивший год. Кто-то обещает самому себе побороть вредные привычки, другие ставят цель сменить работу, третьи рассчитывают изменить свою жизнь по всем фронтам.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Однако нередко к концу года оказывается, что поставить галочки напротив строчек из списка планов удаётся далеко не всем. Как же правильно спланировать наступивший год, чтобы точно достичь поставленных целей? Мы собрали рекомендации специалистов.

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Все записываем

Если планы живут только в вашей голове, то воплощать их в жизнь будет трудно. Психологи говорят: цель важно записать на бумаге. Будет это красивый ежедневник или простой листок бумаги – зависит от вашего восприятия прекрасного. Но когда цель переносится на бумагу, она становится более конкретной и буквально записывается на подкорку. Это работает как со шпаргалками – пока пишешь шпаргалку, запоминаешь материал.

«Я обожаю составлять планы на год, – говорит моя приятельница Мария. – На этот год купила ежедневник, в котором расписала планы на год, планы на каждый месяц, и там же есть возможность расписать планы на каждую неделю – очень удобно!»

Мыслим реально

Никто не отказался бы от ежемесячного дохода в миллион рублей или виллы на побережье. Но насколько эти цели осуществимы лично для вас? Если вы пишете о желании увеличить свои ежемесячные доходы, то рядышком логично было бы прописать цель о смене работы, где зарплата будет выше, или поиске подработки. Если мечтаете о приобретении квартиры, то не имеет смысла думать о ней как о чём-то, что свалится на вас в виде наследства или выигрыша в лотерею. Прежде чем писать: «Хочу прочитать за год 100 книг», подумайте, насколько это реально лично для вас.

Конкретизируем

Разбогатеть, похудеть, быть здоровым, больше читать – всё это не имеет отношения к конкретным осуществимым планам.

«Зарабатывать 100 тысяч рублей к концу года», «похудеть на 5 кг к июню», «посещать спортзал два раза в неделю», «прочитать 24 книги за год» – это уже про конкретику, которая поможет пошагово достичь цели.

У каждой цели могут быть свои этапы. Например, если хотите зарабатывать 100 тысяч рублей, продумайте, что вам конкретно нужно для того, чтобы этого достичь: обновить резюме, пройти курсы повышения квалификации и так далее.

Какие установки вы даёте себе на 2023 год:

сделать дома ремонт – 21%,

похудеть – 19%,

больше времени уделять семье – 13%,

больше путешествовать – 9%,

чаще гулять – 9%,

свой вариант – 9%,

больше читать – 7%,

начать правильно питаться – 2%,

научиться экономить – 2%,

заняться спортом – 1%.

(По данным опроса в группе «Нижегородской правды» в «ВКонтакте»).

Разбиваем на этапы

Это только кажется, что год – это долго. Многие из нас откроют блокнот со своими так старательно прописанными целями в декабре 2023 года и поймут, что уже поздно браться за их реализацию.

Планы будет легче и комфортнее воплощать в жизнь, если раскидать их на 12 месяцев. Допустим, если вы хотите похудеть к июню на 5 кг, то начать работу над собой целесообразнее всего не на пороге дедлайна – в мае, а хотя бы в феврале, если вы считаете, что январь уже похоронен для этого дела под новогодними салатами.

Если собираетесь покупать квартиру, то определите для себя месяц, когда вы начнёте поиск или подадите на ипотеку, или обратитесь к риелтору – в зависимости от комфортного для вас способа покупки. Задумали полное обследование организма – запишитесь к одному доктору на февраль, к другому – на март. Хотите отправиться в отпуск? Если боитесь покупать билеты заранее, то хотя бы запланируйте месяц, когда будете ловить горячий тур.

Отслеживаем результат

Написать план и убрать его на верхнюю полку – не лучшая идея. У ваших целей будет больше шансов на реализацию, если периодически возвращаться к ним, отслеживать, насколько удалось продвинуться в достижении целей. Это же позволит скорректировать планы в соответствии с тем, по каким пунктам соблюдён дедлайн, а по каким нет.

Важным умением специалисты считают хвалить себя за достижения, даже за самые малейшие.