Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
0° в 
USD 70.30EUR 75.08
Войти в почту
1 час назад

Исследование: почему женщины работают усерднее, чем мужчины

Ferra.ru

Ученые провели исследование групп земледельцев и скотоводов на тибетских окраинах, чтобы выяснить, какие факторы на самом деле определяют, кто больше всего работает в домашнем хозяйстве и почему.

Почему женщины работают усерднее, чем мужчины
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Авторы новой научной работы решили проверить гипотезу о том, что переезд из места рождения в связи с браком у женщин может привести к более высокому уровню рабочей нагрузки. Исследование было сосредоточено на сельских деревнях из шести различных этнических культур. Учёные опросили более 500 человек и предложили им носить трекер активности, чтобы оценить рабочую нагрузку.

Исследователи увидели, что женщины действительно работали намного усерднее мужчин и отдавали большую часть плодов своего труда своим семьям. Об этом свидетельствовали как их собственные отчёты о том, сколько они работали, так и их трекеры активности. Женщины проходили в среднем чуть более 12 000 шагов в день, а мужчины — чуть более 9 000 шагов.

Отчасти это может быть связано с тем, что женщины в среднем физически слабее мужчин и, следовательно, имеет меньше возможностей отстаивать свои интересы. Но также учёные обнаружили, что люди (будь то мужчины или женщины), которые переезжают после брака дальше от своих родственников, имеют более высокую рабочую нагрузку, чем те, кто остаётся со своими родными семьями.

Психология,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители