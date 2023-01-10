Почему женщины работают усерднее, чем мужчины

Ученые провели исследование групп земледельцев и скотоводов на тибетских окраинах, чтобы выяснить, какие факторы на самом деле определяют, кто больше всего работает в домашнем хозяйстве и почему.

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Авторы новой научной работы решили проверить гипотезу о том, что переезд из места рождения в связи с браком у женщин может привести к более высокому уровню рабочей нагрузки. Исследование было сосредоточено на сельских деревнях из шести различных этнических культур. Учёные опросили более 500 человек и предложили им носить трекер активности, чтобы оценить рабочую нагрузку.

Исследователи увидели, что женщины действительно работали намного усерднее мужчин и отдавали большую часть плодов своего труда своим семьям. Об этом свидетельствовали как их собственные отчёты о том, сколько они работали, так и их трекеры активности. Женщины проходили в среднем чуть более 12 000 шагов в день, а мужчины — чуть более 9 000 шагов.