Что делать, если лучшая подруга разрушает вашу психику

Всего один человек может испортить всю нашу жизнь.

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Бывает так, что даже самый близкий друг со временем становится не поддержкой, а отравой для жизни. Общаться с токсичным человеком сложно даже самому закаленному в общении из нас. Но что же делать? Разрывать отношения или продолжать терпеть неприятный контакт? Мы решили посоветоваться с психологом, чтобы дать вам ответ на этот вопрос.

Сокращаем время общения

Идеально, если такой разрушающий друг будет реже встраиваться в ваши планы. Не всегда удается полностью разорвать отношения, особенно если речь идет о старом друге. Подумайте, сколько и при каких обстоятельствах вы готовы терпеть такого человека рядом. Возможно, вам намного проще общаться не наедине, а в компании, а потому подстраивайте ваши встречи так, чтобы помимо вас были и другие люди, которые могли бы «разрядить» обстановку.

Не игнорируйте моменты, которые вам неприятны

В большинстве случаев близкий друг знает о вас если не все, то очень многое. Будьте готовы к тому, что он будет этим пользоваться. Если вас задевают за живое, никогда не молчите и тут же очерчивайте свои границы. Даже если подруга проигнорируйте ваше замечание, вы будете иметь полное право возмутиться сильнее в следующий раз — вы же ее предупреждали. В этом случае вас не будет грызть совесть за ваше возмущение, а токсичные люди обожают вызывать его в других.

Не делитесь привычной информацией

Если вы давно дружите, скорее всего, вы привыкли делиться с подругой очень личными вещами. Не стоит так делать. Во всяком случае, до того момента, пока ваши отношения наполнены негативом и вы не можете доверять человеку, как раньше. Оставьте для общения общие темы, которые не затрагивают конкретно вас или личную информацию общих знакомых.

Держите дистанцию