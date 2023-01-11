3 крутых способа прокачать оптимизм

Психологи поделились действенными лайфхаками.

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Тревога и плохое настроение — постоянные спутники жителей большого города. К сожалению, уровень стресса мало кому дает возможность действительно оставаться на позитиве круглые сутки. Мы посоветовались с психологами, которые дали нам несколько отличных хаков по борьбе с негативом. С удовольствием делимся с вами.

Поднимите настроение другому человеку

Недостаточно простых подбадривающих слов, тем более они чаще раздражают, чем помогают. А вот реальные дела могут здорово помочь человеку в сложной ситуации. Например, вы знаете, что ваш друг или хороший знакомый переживает непростые времена, подумайте, что бы вы могли сделать, чтобы ему стало чуть лучше. Возможно, вам стоит позвонить ему или отправить милый презент, который всегда поднимает ему настроение. Такие милые жесты часто имеют просто волшебный эффект на других людей. Когда мы отдаем позитив другим, мы и сами заряжаемся им автоматически.

Запоминайте все хорошее, что с вами происходит

Можно даже записывать. Как правило, наш мозг концентрируется на отрицательных событиях, так как они сильнее тревожат нашу психику. Если негатива накапливается слишком много, мы начинаем испытывать сильный психологический дискомфорт. Чтобы изменить фокус внимания, потребуется много времени, запаситесь терпением, но как только вы научитесь видеть в каждом своем дне по большей части положительные моменты, вы заметите, как изменился ваш подход в целом — позитив начинает активно вытеснять негатив.

Живите здесь и сейчас