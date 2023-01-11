3 крутых способа прокачать оптимизм

Психологи поделились действенными лайфхаками.
Тревога и плохое настроение — постоянные спутники жителей большого города. К сожалению, уровень стресса мало кому дает возможность действительно оставаться на позитиве круглые сутки. Мы посоветовались с психологами, которые дали нам несколько отличных хаков по борьбе с негативом. С удовольствием делимся с вами.
Недостаточно простых подбадривающих слов, тем более они чаще раздражают, чем помогают. А вот реальные дела могут здорово помочь человеку в сложной ситуации. Например, вы знаете, что ваш друг или хороший знакомый переживает непростые времена, подумайте, что бы вы могли сделать, чтобы ему стало чуть лучше. Возможно, вам стоит позвонить ему или отправить милый презент, который всегда поднимает ему настроение. Такие милые жесты часто имеют просто волшебный эффект на других людей. Когда мы отдаем позитив другим, мы и сами заряжаемся им автоматически.
Можно даже записывать. Как правило, наш мозг концентрируется на отрицательных событиях, так как они сильнее тревожат нашу психику. Если негатива накапливается слишком много, мы начинаем испытывать сильный психологический дискомфорт. Чтобы изменить фокус внимания, потребуется много времени, запаситесь терпением, но как только вы научитесь видеть в каждом своем дне по большей части положительные моменты, вы заметите, как изменился ваш подход в целом — позитив начинает активно вытеснять негатив.
Нет ничего хуже, когда мы начинаем серьезно нагружаться из-за прошлых ошибок и при этом бояться будущего. В таком состоянии мы просто не может жить в настоящем, и в этом наша беда. Психологи уверены, нам необходимо притормозить и оглянуться вокруг — что происходит прямо сейчас. Возможно, вы проживаете один из лучших моментов в жизни, однако тревога не дает вам трезво взглянуть на свою жизнь. Как только вы научитесь жить здесь и сейчас, ваше отношение к жизни начнет меняться удивительным образом. Сделайте усилие над собой.