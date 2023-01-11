Почему на самом деле мужчины «ходят налево»

Психофизиологи единодушны в вопросе мужских измен: самцы буквально «запрограммированы» природой на оплодотворение максимально большего числа самок. В этом у них, как у носителей генетического разнообразия, заключается основная задача.

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Так, у мужчины, состоящего в постоянных отношениях с одной женщиной, в 2 раза возрастает количество сперматозоидов во время контакта с новой партнершей. Параллельно с таким серьезным улучшением репродуктивной функции мужчина переживает и более сильное возбуждение, и более яркий экстаз.

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Гормональные причины измены

Постоянные отношения, которые в человеческом обществе приобрели форму брака, вызывают привыкание партнеров друг к другу на физиологическом уровне. После каждого полового контакта, который привел к экстазу обоих партнеров, в их кровь выбрасывается гормон окситоцин. Он вызывает чувство расслабления и уменьшает уровень тревожности.

Благодаря этому гормону люди в стабильных парах чувствуют себя гораздо спокойнее, удовлетвореннее и счастливее, чем одиночки, время от времени имеющие интимные контакты с разными партнерами. Для женщин такое положение является идеальным, поскольку высокий уровень окситоцина в крови не только успокаивает, но и создает благоприятные условия для зачатия, а впоследствии – и рождения ребенка.

На мужчин этот гормональный «сироп» действует несколько иначе. С одной стороны, мужчина чувствует в браке стабильность и покой, с другой – у него начинает снижаться половой интерес к своей постоянной партнерше. Это и провоцирует многих мужей заводить связи «на стороне». Они позволяют мужчинам снова переживать яркие моменты страсти. Более яркими сексуальными переживаниями природа как бы награждает самца за то, то он выполнил свою роль и оплодотворил новую самку.

Мужья с большим стажем

В 2010 году психологи Лондонской школы экономики и политических наук (ЛШЭ) провели интересное исследование среди супружеских пар с большим стажем. Оказалось, что чем дольше супруги состоят в браке, тем больше шансов, что муж «пустится во все тяжкие». Слишком много окситоцина, стабильности и спокойствия. Природа берет свое, и самец в поисках ярких оргазмов начинает искать новых самок.

Мужчины с низким IQ

Специалисты ЛШЭ сделали еще один интересный вывод: чаще изменяют мужчины с низким уровнем интеллектуального развития. Последние сильнее подвержены гормональному диктату и менее способны контролировать свои поступки разумом. Умные джентльмены легко соизмеряют уровень ущерба, который нанесет измена постоянным отношениям, с уровнем удовольствия, который они могут получить от одной случайной связи. Тем выше у мужчины IQ, тем более он склонен к постоянству.

Неуверенные в себе мужчины

Еще одной причиной мужской измены психологи называют неуверенность в себе. Секс для большинства самцов – и в дикой природе тоже – это способ самоутвердиться, показать свое главенство. У людей тоже есть схожие реакции. Если мужчина чувствует себя в чем-то ущемленным или ему не хватает чувства уверенности в себе, он вполне способен компенсировать этот пробел случайными связями, изменами. «Оплодотворив постороннюю самку», он как бы снова возвращает себе статус альфа-самца. Абсолютно самодостаточные джентльмены не нуждаются в таком способе повышения самооценки.

Мужчины с высоким уровне тестостерона

Среди представителей обоих полов есть особи с сильной и слабой половой конституцией. У мужчин она определяется тем самым уровнем тестостерона в крови. Чем больше этого гормона вырабатывается мужским организмом, тем меньше времени проходит между половым возбуждением и тем чаще, соответственно, мужчине нужен интимном контакте.