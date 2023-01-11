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3 часа назад

Психологи обнаружили связь между любовью к спортивным машинам и маленькими пенисами

Газета.Ru

Мужчины, переживающие из-за маленького пениса, больше склонны любить спортивные машины. Препринт статьи об этом опубликован в PsyarXiv.

Психологи нашли связь между любовью к спортивным машинам и размером пениса
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Исследование было проведено психологами из Университетского колледжа Лондона. В рамках эксперимента ученые предложили мужчинам-добровольцам поучаствовать в опросе: на экране сообщалось о некоем факте (иногда — ложном), после чего человек должен был оценить желанность покупки для себя какого-то продукта. Факты были подобраны из разных сфер жизни, но все они служили одной цели — замаскировать ключевую часть эксперимента.

На определенном этапе одной группе мужчин сообщили, что средняя длина полового члена примерна равна 18 сантиметрам, а другой — что 10 сантиметрам. В действительности среднее значение находится примерно посередине между этими двумя цифрами, но целью ученых было склонить ко мнению, что у участника либо маленький пенис, либо большой. После этого мужчины должны были оценить желанность покупки спортивного автомобиля.

В итоге выяснилось, что мужчины считали спортивные автомобили более желанными, когда им давали понять, что у них маленький пенис. Особенно это касалось мужчин старше 30 лет.

Из этого психологи сделали вывод, что покупка дорогих спортивных машин может быть одной из форм компенсации психологических комплексов.

Психология,
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